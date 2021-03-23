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Девочка утонула в Днепре в Речицком районе
Источник материала: ОНТ
Трагедия произошла в деревне Жмуровка Речицкого района 22 марта. Девочка 2018 года рождения утонула в Днепре,
Мать ребенка обратилась в Речицкий РОВД и сообщила о пропаже дочери. По словам женщины, дети играли во дворе. После этого она не видела свою дочь.
Утонувшую девочку нашли на поверхности воды возле берега Днепра.
ФОТО: БЕЛТА
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Трагедия произошла в деревне Жмуровка Речицкого района 22 марта. Девочка 2018 года рождения утонула в Днепре, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС. Мать...
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