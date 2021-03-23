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«Из бродяги в любимца»: 10 фотографий бездомных животных, которых спасла любовь хозяина

23.03.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Из бродяги в любимца»: 10 фотографий бездомных животных, которых спасла любовь хозяина

Силу любви и заботы можно наглядно оценить на этих снимках. На фото слева – бездомные животные с явными проблемами со здоровьем. От этих грустных мордашек буквально сердце сжимается. А на фотографиях справа – те же животные, только счастливые, ухоженные и здоровые. По словам хозяев, такого результата они смогли добиться за несколько месяцев или недель.

1. На фото собака Милли, когда ее спасли и сейчас.


incub8r 

2. Этому коту отказались помочь даже в приюте. «Он был блохастый, грязный, покрытый муравьями, косоглазый и еле живой. Мы оставили его у себя и назвали его Кнут. Он превратился в пушистого белого монстра», рассказали хозяева.


knut22 

3. Когда на фото «до» сложно узнать живое существо...


Ogamiya 

4. Эволюция ушей питомца.


MyPalJosie 

5. Разница на фото три недели.


Acetylcholine 

6. Даже рыбкам любовь помогает! В зоомагазине она выглядела бледной и умирающей, а в аквариуме хозяйки превратилась в настоящую красотку.


finbettafish 

7. «Он изменил наши жизни даже больше, чем мы его. Это был наш лучший выбор. Люблю этого парня до смерти!», поделились хозяева.


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8. Четыре месяца спустя.


ilDosh 

9. Всего три месяца любви и заботы могут до неузнаваемости изменить питомца.


dogrescueteam 

10. Приют поделился прогрессом пса после того, как ему нашли семью.

animallover42069 

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Силу любви и заботы можно наглядно оценить на этих снимках. На фото слева – бездомные животные с явными проблемами со здоровьем. От этих грустных мордашек...
 
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