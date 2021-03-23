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«Из бродяги в любимца»: 10 фотографий бездомных животных, которых спасла любовь хозяина
Источник материала: ОНТ
Силу любви и заботы можно наглядно оценить на этих снимках. На фото слева – бездомные животные с явными проблемами со здоровьем. От этих грустных мордашек буквально сердце сжимается. А на фотографиях справа – те же животные, только счастливые, ухоженные и здоровые. По словам хозяев, такого результата они смогли добиться за несколько месяцев или недель.
1. На фото – собака Милли, когда ее спасли и сейчас.
2. Этому коту отказались помочь даже в приюте. «Он был блохастый, грязный, покрытый муравьями, косоглазый и еле живой. Мы оставили его у себя и назвали его Кнут. Он превратился в пушистого белого монстра», – рассказали хозяева.
3. Когда на фото «до» сложно узнать живое существо...
4. Эволюция ушей питомца.
5. Разница на фото – три недели.
6. Даже рыбкам любовь помогает! В зоомагазине она выглядела бледной и умирающей, а в аквариуме хозяйки превратилась в настоящую красотку.
7. «Он изменил наши жизни даже больше, чем мы его. Это был наш лучший выбор. Люблю этого парня до смерти!», – поделились хозяева.
8. Четыре месяца спустя.
9. Всего три месяца любви и заботы могут до неузнаваемости изменить питомца.
10. Приют поделился прогрессом пса после того, как ему нашли семью.
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Силу любви и заботы можно наглядно оценить на этих снимках. На фото слева – бездомные животные с явными проблемами со здоровьем. От этих грустных мордашек...
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