Виктория Чайка завоевала Олимпийскую лицензию на Игры в Токио

Источник материала: ОНТ

Белоруска успешно выступила на Этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который прошёл в Нью-Дели.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Чайка заняла третье место. Её результат в финале – 215,9 балла.

Первое и второе места в этой дисциплине заняли спортсменки из Индии.

Отметим, что это уже третья Олимпийская лицензия сборной по стрельбе и 80-я в национальной команде страны.

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