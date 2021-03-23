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Виктория Чайка завоевала Олимпийскую лицензию на Игры в Токио
Источник материала: ОНТ
Белоруска успешно выступила на Этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который прошёл в Нью-Дели.
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Чайка заняла третье место. Её результат в финале – 215,9 балла.
Первое и второе места в этой дисциплине заняли спортсменки из Индии.
Отметим, что это уже третья Олимпийская лицензия сборной по стрельбе и 80-я в национальной команде страны.
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Белоруска успешно выступила на Этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который прошёл в Нью-Дели. В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров Чайка заняла...
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