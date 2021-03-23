Феодализм в XXI веке: Лукашенко заявил, что приватизация в стране зависит от его личного желания

По его словам, сначала нужно спросить мнение коллектива, затем региональных властей. После этого нужно согласование в правительстве. Если там согласны, документы направляют ему.





«…Президент принимает решение: продаем или не продаем. Может быть, и нет. Все равно президент принимает решение».





Такое заявление Лукашенко сделал во время визита на ОАО «Минское производственное кожевенное объединение» (МПКО). Он посетил предприятие незадолого до общего собрания акционеров, которое назначено на 31 марта.





До его визита, 4 февраля, назначалось внеочередное собрание с темой «О внесении изменений и дополнений в крупные сделки». Какие это сделки, не сообщалось.





Пока не прошло годовое собрание, общество не публикует отчет за прошлый год. Документ за 2019 года гласит, что выручка упала с почти 47,5 млн до 36,2 млн. Чистая прибыль составила 52 тыс. (в 2018 было 617 тыс.). Нераспределенная прибыль составляет около 2 млн.





ОАО более чем на 99,8% принадлежит государству.