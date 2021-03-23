Андрей Елисеев: Митинг-реквием в Хатыни – это апофеоз

Директор аналитического центра EAST Андрей Елисеев высказался в Facebook о том, зачем Лукашенко в последнее время использует тему Второй мировой войны и конкретно Хатынь.





пишет Елисеев. "АГЛ и вся пропагандистская машина грязно и цинично отыгрывают свою пьесу на событиях нацистской оккупации и кровавой трагедии Второй мировой войны, -Елисеев.





- Митинг-реквием в Хатыни – это апофеоз многомесячной череды локальных акций памяти жертв войны, организованных президентской администрацией, которые неизменно перетекали в полоскание белорусских протестов и его символов.





Поминовение невинных жертв Хатыни и тысяч уничтоженных белорусских сел – лишь благовидная обертка. Основные цели официальных речей и пропагандистских репортажей об акции памяти – оболгание и очернение всех оппонентов АГЛ, современных западных стран, а также исторического белорусского флага.





Команда АГЛ пытается воссоздать в головах людей нелепый ассоциативный ряд: советская власть – власть АГЛ, нацисты – современные западные страны, пособники-полицаи – все оппоненты АГЛ.





АГЛ цинично играет на исторической памяти и методично вбивает в головы силовикам, вертикальщикам и всем своим последователям совершенно абсурдную идею о якобы ведущейся против них войны на уничтожение а-ля Вторая мировая. А это, следовательно, требует от них священного и беспощадного сопротивления во имя светлого будущего да и вообще выживания.





Как ранее сказал один белорусский функционер, «каждый раз, когда мы наблюдаем попытки легитимизации бело-красно-белого флага, за спиной у тех, кто выходит с ним, стоит объединенный коллективный Запад либо в лице Третьего рейха, либо в лице сегодняшней объединенной Европы».





Кстати, гнусные параллели между Второй мировой войной и нападением нацистов, с одной стороны, и совершенно законным политическим вызовом власти в ходе выборов, с другой, команда АГЛ начала продвигать еще до августовских событий.





Государственная пропаганда серьезно отыграла эти ассоциации в районе празднования Дня независимости 3 июля 2020 года.





После выборов госпропаганда лишь дополнила эту идею извращенным посылом прокремлевской пропаганды про сравнение современных западных стран с Третьим рейхом и своим давнишним примитивным приемом "война-нацисты-БЧБ", который продвигал в середине 1990-х еще Азаренок-старший".