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Автомобилистка вечером проверила камеру: словит ли на отсутствие ТО? Число вспышек — ноль (видео)

23.03.2021 17:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

МВД сообщало: «Камеры фиксируют факт участия ТС в движении, распознают знаки и сверяют его с базой данных „Белтехосмотра“». Предполагалось, проконтролируют всех. По данным источника Onliner, по крайней мере в первое время «письма счастья» за непройденный ТО будут высылать по иному принципу: автомобиль попался за превышение скорости, именно его и проверят, пройден ли техосмотр. То есть проконтролируют только уже попавшихся. Нашлись люди, которые решились испытать.

Основной вопрос у автомобилистов после новости о «письмах счастья» за непройденный ТО звучит так: «Камеры будут фиксировать каждый автомобиль в потоке либо лишь нарушителей скорости, которых заодно проверят по базе „Техосмотра“?» Одна из участниц такой дискуссии провела свой эксперимент на объездной дороге Гродно и поделилась результатами опытов с AutoGrodno.

Светлана отправилась вечером к камере фиксации скорости, что на улице Маслакова в Гродно, и установила свою камеру напротив: «Логика у меня следующая. Если камеры скорости анализируют каждого участника дорожного движения, то в вечернее время камера будет работать в режиме стробоскопа, собирая десятки фотографий в минуту».

Автомобилистка вечером проверила камеру: словит ли на отсутствие ТО? Число вспышек — ноль (видео)

«Как я и предполагала, камера „молчала“, — делает вывод автомобилистка. — За 10 минут съемок и еще минут 10 подготовки она не сделала ни одного снимка. Ради интереса я потом проехала мимо и понаблюдала за другими камерами Гродно — результат оказался таким же».

Большинство автомобилистов также высказывают мнение, что в автоматическом режиме определять автомобили без техосмотра возможно только по фото, сделанным в момент нарушения скоростного режима. По крайней мере, пока.

Не исключено, что такой формат работы не продлится годами. Такое предположение можно сделать исходя из новостей от СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Там сообщают, что разработали и произвели устройство фиксации ТС с распознаванием номеров под названием RoadEye S01. «Комплекс предназначен для формирования фотоматериалов с распознанными госрегзнаками ТС с отображением текущего времени и места положения комплекса», — говорится в сообщении. Судя по всему, речь о фотофиксации в потоке.

Автомобилистка вечером проверила камеру: словит ли на отсутствие ТО? Число вспышек — ноль (видео)

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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МВД сообщало: «Камеры фиксируют факт участия ТС в движении, распознают знаки и сверяют его с базой данных „Белтехосмотра“». Предполагалось, проконтролируют всех....
 
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