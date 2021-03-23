«Дочке 4,5 года, сыну годик, мама в больнице — верните мужа!» Жена эмоционально отреагировала на 35-дневные сборы в армии

Источник материала: Onliner

У Ольги (имя изменено) жизнь резко усложнилась. «У меня есть двое детей: сын, 1 год, и дочка, 4,5 года, — рассказывает она. — И нас оставили буквально без опоры и поддержки. Во вторник 16 марта, когда мой муж был на работе, мне принесли повестку для мужа с требованием явиться 17-го числа в Партизанский военкомат для сверки данных». Дальше вы понимаете.

По словам Ольги, по телефону мужу обещали уточнить данные.

— 17 марта он отвел дочку в садик, потом отправился в военкомат. Там у него сверили данные и сказали, что прибудет автобус, который отвезет на медкомиссию, а в итоге безо всякой комиссии отвезли его в Печи. Просто забрали человека и поставили перед фактом, что 35 дней он должен играть в чьи-то военные игры, — возмущается жена. — То есть я осталась одна вплоть до 20 апреля. У меня в жизни сейчас такая ситуация, что я нахожусь в постоянном стрессе: у младшего ребенка режутся зубки, моя мама находится в тяжелом положении в больнице, у меня у самой порок сердца — и вдобавок ко всему меня оставляют одну без опоры и поддержки! Мне очень тяжело одной. Помогите мне, пожалуйста, вернуть мужа.

Армия: «Он не обращался по поводу освобождения!»

Основания для освобождения от военных и специальных сборов перечислены в Законе о воинской обязанности и воинской службе. В 71-й статье этого закона упомянуто, что от прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются военнообязанные, имеющие трех и более детей до 18-летнего возраста.

— Есть в законе и следующее упоминание, — уточняет официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — «В отдельных случаях при наличии уважительных причин и предъявлении военнообязанными соответствующих документов решение об освобождении от прохождения военных и специальных сборов может быть принято военным комиссаром района (города) по иным основаниям».

Как правило, речь идет об исключительных случаях, они описаны в 10-й статье этого закона: увечье, травма, заболевание, связанное с утратой трудоспособности, тяжелое состояние родственников военнообязанного и другие. Но при этом закон обязательным условием ставит то, что причины должны быть подтверждены документально.

— К примеру, накануне нынешних сборов в один из военкоматов обратился военнообязанный, отцу которого после перенесенного инсульта требовался неотрывный домашний уход. Он предоставил подтверждающие документы, объяснил ситуацию — конечно, на сборы его не призывали.

Что касается мужа Ольги, мы уточнили в комиссариате, он не обращался к комиссару по поводу освобождения от сборов.

Однако у любого военнообязанного, уже проходящего сборы, есть право при возникновении уважительных причин, обстоятельств, когда его присутствие в семье действительно остро необходимо, и он это может документально подтвердить, — написать рапорт на имя командира с просьбой о досрочном увольнении со сборов или краткосрочном отпуске, — добавила Гаврусик.