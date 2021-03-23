ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Дочке 4,5 года, сыну годик, мама в больнице — верните мужа!» Жена эмоционально отреагировала на 35-дневные сборы в армии

23.03.2021 17:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

У Ольги (имя изменено) жизнь резко усложнилась. «У меня есть двое детей: сын, 1 год, и дочка, 4,5 года, — рассказывает она. — И нас оставили буквально без опоры и поддержки. Во вторник 16 марта, когда мой муж был на работе, мне принесли повестку для мужа с требованием явиться 17-го числа в Партизанский военкомат для сверки данных». Дальше вы понимаете.

По словам Ольги, по телефону мужу обещали уточнить данные.

— 17 марта он отвел дочку в садик, потом отправился в военкомат. Там у него сверили данные и сказали, что прибудет автобус, который отвезет на медкомиссию, а в итоге безо всякой комиссии отвезли его в Печи. Просто забрали человека и поставили перед фактом, что 35 дней он должен играть в чьи-то военные игры, — возмущается жена. — То есть я осталась одна вплоть до 20 апреля. У меня в жизни сейчас такая ситуация, что я нахожусь в постоянном стрессе: у младшего ребенка режутся зубки, моя мама находится в тяжелом положении в больнице, у меня у самой порок сердца — и вдобавок ко всему меня оставляют одну без опоры и поддержки! Мне очень тяжело одной. Помогите мне, пожалуйста, вернуть мужа.

Армия: «Он не обращался по поводу освобождения!»

Основания для освобождения от военных и специальных сборов перечислены в Законе о воинской обязанности и воинской службе. В 71-й статье этого закона упомянуто, что от прохождения всех видов военных и специальных сборов освобождаются военнообязанные, имеющие трех и более детей до 18-летнего возраста.

— Есть в законе и следующее упоминание, — уточняет официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — «В отдельных случаях при наличии уважительных причин и предъявлении военнообязанными соответствующих документов решение об освобождении от прохождения военных и специальных сборов может быть принято военным комиссаром района (города) по иным основаниям».

Как правило, речь идет об исключительных случаях, они описаны в 10-й статье этого закона: увечье, травма, заболевание, связанное с утратой трудоспособности, тяжелое состояние родственников военнообязанного и другие. Но при этом закон обязательным условием ставит то, что причины должны быть подтверждены документально.

— К примеру, накануне нынешних сборов в один из военкоматов обратился военнообязанный, отцу которого после перенесенного инсульта требовался неотрывный домашний уход. Он предоставил подтверждающие документы, объяснил ситуацию — конечно, на сборы его не призывали.

Что касается мужа Ольги, мы уточнили в комиссариате, он не обращался к комиссару по поводу освобождения от сборов.

Однако у любого военнообязанного, уже проходящего сборы, есть право при возникновении уважительных причин, обстоятельств, когда его присутствие в семье действительно остро необходимо, и он это может документально подтвердить, — написать рапорт на имя командира с просьбой о досрочном увольнении со сборов или краткосрочном отпуске, — добавила Гаврусик.

Кофе с доставкой на дом — пополняйте свои запасы через Каталог

Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
8 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
44,99 р.
8 предложений
Кофе в капсулах Nespresso Capriccio 10 шт
капсулы Nespresso Original, арабика 95%, робуста 5%, светло-средняя обжарка
14,99 р.
5 предложений
Кофе Сиба Арабика в зернах 1 кг
3 отзыва
зерновой, средняя обжарка
18,30 р.
1 предложение
Все виды кофе в Каталоге с доставкой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У Ольги (имя изменено) жизнь резко усложнилась. «У меня есть двое детей: сын, 1 год, и дочка, 4,5 года, — рассказывает она. — И нас оставили буквально без опоры и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самая старая деревянная статуя в мире оказалась еще древнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by