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Заявители акции на День Воли обжалуют отказ Мингорисполкома
Источник материала: БДГ
Отказ Мингорисполкома на проведение акции, приуроченной к 103-й годовщине объявления Белорусской народной республики, будет обжалован.
Председатель Партии БНФ и общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» Григорий Костусев заявил, что партия будет обжаловать отказ Мингорисполкома выдать разрешение на проведение, акции а также отказ столичной милиции заключить договор об обеспечении безопасности на акции.
«Безусловно, мы не согласны с запретом акции, считаем его безосновательным и незаконным. Жалобы в суды на незаконные действия ГУВД Мингорисполкома и на само решение властей о запрете акции будут поданы безотлагательно. Но, к сожалению, их рассмотрение состоится уже после 25 марта», — сообщил
Напомним, что власти
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Отказ Мингорисполкома на проведение акции, приуроченной к 103-й годовщине объявления Белорусской народной республики, будет обжалован.
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