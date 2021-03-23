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Заявители акции на День Воли обжалуют отказ Мингорисполкома

23.03.2021 17:25 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Отказ Мингорисполкома на проведение акции, приуроченной к 103-й годовщине объявления Белорусской народной республики, будет обжалован.

Председатель Партии БНФ и общественного объединения «БНФ «Адраджэньне» Григорий Костусев заявил, что партия будет обжаловать отказ Мингорисполкома выдать разрешение на проведение, акции а также отказ столичной милиции заключить договор об обеспечении безопасности на акции.

«Безусловно, мы не согласны с запретом акции, считаем его безосновательным и незаконным. Жалобы в суды на незаконные действия ГУВД Мингорисполкома и на само решение властей о запрете акции будут поданы безотлагательно. Но, к сожалению, их рассмотрение состоится уже после 25 марта», — сообщил БелаПАН  политик.

Напомним, что власти отказали оппозиционным партиям в возможности проведения 25 марта акции, посвященной 103-й годовщине объявления БНР.

 
 
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Отказ Мингорисполкома на проведение акции, приуроченной к 103-й годовщине объявления Белорусской народной республики, будет обжалован.
 
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