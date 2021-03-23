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Карбалевич: Цинизм властей

23.03.2021 17:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отличие нынешней Беларуси от европейских стран в том, что у нас легальная, санкционированная уличная акция невозможна вообще - любой протест искусственно криминализируется правящим режимом.

Карбалевич: Цинизм властей
"Десятки тысяч белорусов были привлечены к ответственности за участие в ”несанкционированных акциях" по печально известной статье 23.34 закона о массовых мероприятиях. Суды по этой статье продолжаются по всей стране, пишет политобозреватель Валерий Карбалевич. 

"Несанкционированными массовыми мероприятиями" власти считают совместное распитие чая во дворе, бело-красно-белый флаг на балконе, чтение белорусской литературы в электричке и др. 

При этом власти апеллируют к понятному для обывателя постулату, что нужно соблюдать закон, в стране должен быть порядок. По БТ бесконечно показывают сюжеты, как в Европе полиция разгоняет несанкционированные митинги и шествия. Мол, в этом смысле Беларусь ничем не отличается.

И вот накануне Дня Воли лидеры официально зарегистрированных в Беларуси организаций впервые за долгое время подали официальную заявку с просьбой разрешить санкционированную уличную акцию. 

Власти не просто отказали. 

Одновременно задержали и посадили на сутки одного из заявителей, руководителя Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова. Чтобы понял, что претендовать на легальную акцию в сегодняшней Беларуси – это наглость.

В том-то и отличие Беларуси от европейских стран, что здесь легальная, санкционированная уличная акция невозможна. Любой протест искусственно криминализируется. И апелляция к закону - большой цинизм".
 
 
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Отличие нынешней Беларуси от европейских стран в том, что у нас легальная, санкционированная уличная акция невозможна вообще - любой протест искусственно...
 
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