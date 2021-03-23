|
В Гомеле посреди недели на площади Восстания у танка и не только устраивают ярмарки
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на площади Восстания 25 и 26 марта будут работать ярмарки, движение для транспорта перекроют уже вечером 24 марта,
Обычно универсальные ярмарки открываются в Гомеле в выходные дни, но на этот раз будут работать посреди недели.
Свою продукцию представят торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбловодческие и фермерские хозяйства, питомники, ремесленники и пчеловоды.
Ярмарки с четверга по воскресенье будут работать и в других районах города: на площадках по улице Юбилейной в районе Центра инклюзивной культуры; в районе зоны отдыха «Пруды»; у Дворца культуры «Фестивальный»; на парковке у магазина «Марцiн» на Барыкина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно универсальные ярмарки открываются в Гомеле в выходные дни, но на этот раз будут работать посреди недели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)