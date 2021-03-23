В Гомеле посреди недели на площади Восстания у танка и не только устраивают ярмарки

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на площади Восстания 25 и 26 марта будут работать ярмарки, движение для транспорта перекроют уже вечером 24 марта, сообщают «Гомельские ведомости».

Обычно универсальные ярмарки открываются в Гомеле в выходные дни, но на этот раз будут работать посреди недели.

Свою продукцию представят торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, рыбловодческие и фермерские хозяйства, питомники, ремесленники и пчеловоды.

Ярмарки с четверга по воскресенье будут работать и в других районах города: на площадках по улице Юбилейной в районе Центра инклюзивной культуры; в районе зоны отдыха «Пруды»; у Дворца культуры «Фестивальный»; на парковке у магазина «Марцiн» на Барыкина.