В Минске открывается тот самый кинозал в стиле салона самолета. Посмотрите, что внутри

Источник материала: Tut.by

Уже завтра в минском кинотеатре VOKA cinema by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall откроется лаунж-кинозал Vegas на 70 мест, оформленный точно как салон первого класса самолета. AFISHA.TUT.BY узнала, как новый зал выглядит изнутри, — посмотрите и вы.





Главная фишка нового кинозала в том, что его создатели в деталях воспроизвели комфортабельный салон первого класса самолета — разве что никто не попросит пристегнуть ремни безопасности. По одному билету может пройти сразу два человека, потому что места сдвоенные. Цена на двоих от 18 до 30 рублей, она зависит от времени суток, дня недели и ряда. Самый престижный и, соответственно, дорогой — первый ряд: здесь можно вытянуть ноги в удобных креслах-шезлонгах.





Впрочем, у других зрителей тоже будет возможность развалиться на двухместных эргономичных диванах с мягкими подушками, а не сидеть в традиционных креслах. Места на одного человека — в два раза больше, чем в стандартных залах. Диванчики расположены в отдалении друг от друга, расстояние между ними — около метра, что позволяет максимально дистанцироваться от других зрителей. Высокие боковые стенки, сделанные по аналогии с креслами в первом классе, скрывают пары гостей кинозала от посторонних глаз.





Все диванчики оборудованы индивидуальными светильниками у изголовья и USB-зарядкой для гаджетов, что тоже необычно для минских кинотеатров. А при изготовлении сидений использована пена с эффектом памяти, которая применяется в космической промышленности. По бокам — широкие подлокотники, где можно разместить закуски и напитки.





Создатели лаунжа говорят, что многие фильмы из репертуара кинозала будут эксклюзивными, то есть ни в одном другом кинотеатре их не покажут. Акцент планируется сделать на романтическом кино для пар и ретроспективных показах — классике кинематографа, а также трансляциях мировых шоу.





Открытие зала запланировано на 24 марта. Картиной открытия станет анимация «Айнбо. Сердце Амазонии» (сеанс на 13.20). Следом покажут семейный фильм «Пальма» (15.20), шпионскую драму «Игры шпионов» (17.45) и киноспектакль «Сирано де Бержерак» (20.10). Билеты уже в продаже.

Кинозал Vegas Когда: с 24 марта

Где: VOKA cinema by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall

Сколько: от 18 рублей