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5G не вредит здоровью - итог метаанализа 138 различных исследований
Источник материала: Tut.by
5G не вредит здоровью — об этом свидетельствует итог метаанализа 138 различных исследований. Ученые в двух статьях подвели черту под массивом исследований и наблюдений за последние 10 лет,
Первая работа,
Вторая работа, также
В результате обе группы исследователей не обнаружили никаких негативных последствий воздействия условного 5G-излучения на живую материю. Некоторые опыты показали только «ощутимый нагрев» тканей на частотах 40-55 ГГц при мощности в десятки и сотни раз выше разрешённой для мобильных сетей.
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Ученые в двух статьях подвели черту под массивом исследований и наблюдений за последние 10 лет.
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