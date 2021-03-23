5G не вредит здоровью - итог метаанализа 138 различных исследований

Источник материала: Tut.by

5G не вредит здоровью — об этом свидетельствует итог метаанализа 138 различных исследований. Ученые в двух статьях подвели черту под массивом исследований и наблюдений за последние 10 лет, пишет TJournal.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Echo Grid / Unsplash

Первая работа, доступная в Nature — статистическое обобщение экспериментов, которые проводились в разных странах мира в разные годы. Сотрудники Австралийского агентства по радиационной и ядерной безопасности обработали данные 138-ми исследований по влиянию на здоровье маломощного излучения с частотой от 6 до 300 ГГц — то есть, от нижней границы сетей 5G до авиационных радаров.

Вторая работа, также опубликованная в Nature , изучает и воспроизводит 107 экспериментов из 138-ми упомянутых выше. Авторы из Технологического университета в Сиднее, повторяя опыты in vitro и на живых существах, анализировали влияние излучения на геном, клетки, ткани, органы и организм в целом.

В результате обе группы исследователей не обнаружили никаких негативных последствий воздействия условного 5G-излучения на живую материю. Некоторые опыты показали только «ощутимый нагрев» тканей на частотах 40-55 ГГц при мощности в десятки и сотни раз выше разрешённой для мобильных сетей.