В Беларуси разработают новые формы патриотического воспитания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Историческая память и ее сохранение. Более 70% жителей Беларуси считают себя патриотами. Такие результаты социологических исследований озвучили сегодня в белорусском парламенте, передает телеканал «МИР 24».

Патриотическое воспитание молодежи сегодня в приоритете. Так, в Доме правительства презентовали сборники по истории Великой Отечественной войны, идеологии, культуре. Среди изданий как традиционные, в бумажном переплете, так и электронные дивайсы.

«Мы бы уже хотели видеть и новые фильмы, и спектакли, и новую плакатную продукцию, и другие продукты по патриотической памяти. Очень важно, чтобы поддерживались общественные инициативы. Выросло поколение людей, общественно активных, заинтересованных вносить вклад в развитие страны, в сохранение исторической памяти», – подчеркнула депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Лилия Ананич.

В республике продолжают искать документы о подвигах военных лет. Сейчас только на интернет-портале «Партизаны Беларуси» 130 тысяч имен и биографий партизан и подпольщиков.

«Мы наследники победителей. И об этой нельзя забывать. Мы одержали самую великую победу, одержанную кем-либо в истории человечества. Ни у кого, никогда такой победы не было над самым страшным врагом человечества, ценой самых страшных потерь в истории человечества. Каждый из нас обязан жизнью тому поколению», – уверен председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ Вячеслав Никонов.

Почти 90 процентов жителей Беларуси убеждены, что победа в Великой Отечественной войне – это важнейшее событие в истории белорусского народа.