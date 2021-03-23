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В Беларуси разработают новые формы патриотического воспитания
23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Историческая память и ее сохранение. Более 70% жителей Беларуси считают себя патриотами. Такие результаты социологических исследований озвучили сегодня в белорусском парламенте, передает телеканал «МИР 24».
Патриотическое воспитание молодежи сегодня в приоритете. Так, в Доме правительства презентовали сборники по истории Великой Отечественной войны, идеологии, культуре. Среди изданий как традиционные, в бумажном переплете, так и электронные дивайсы.
В республике продолжают искать документы о подвигах военных лет. Сейчас только на интернет-портале «Партизаны Беларуси» 130 тысяч имен и биографий партизан и подпольщиков.
«Мы наследники победителей. И об этой нельзя забывать. Мы одержали самую великую победу, одержанную кем-либо в истории человечества. Ни у кого, никогда такой победы не было над самым страшным врагом человечества, ценой самых страшных потерь в истории человечества. Каждый из нас обязан жизнью тому поколению», – уверен председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ Вячеслав Никонов.
Почти 90 процентов жителей Беларуси убеждены, что победа в Великой Отечественной войне – это важнейшее событие в истории белорусского народа.
Ранее белорусской общественности были представлены результаты другого соцопроса. Согласно опубликованным данным,
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Более 70% жителей Беларуси считают себя патриотами. Такие результаты социологических исследований.
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