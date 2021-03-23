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Посольство США в Минске поддержало белорусов в предверии Дня Воли
Источник материала: Хартия'97
Посольство США в Минске поддержало белорусов в предверии Дня Воли
Право на собрания и мирное выражение своего мнения – будущее новой Беларуси.
Посольство США достойно ответило в своем
«Власти позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле посольства. Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли мы призываем власти распространить эти права на всех белорусов - без милицейского насилия и задержаний», говориться в сообщении.
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Право на собрания и мирное выражение своего мнения – будущее новой Беларуси.
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