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В центре Минска заметили запаркованный на тротуаре «ябатькомобиль»
Источник материала: Хартия'97
В центре Минска заметили запаркованный на тротуаре «ябатькомобиль»
Видеофакт.
Читатели прислали в редакцию
По словам читателей, Volvo XC90 стоял на тротуаре на улице Володарского днем 23 марта. Этот автомобиль известен тем, что принимал участие практически во всех провластных автопробегах.
С огромной колонкой на крыше и оклейкой в цветах государственного флага по всему кузову этот автомобиль был неоднократно замечен во главе колонны в Минске, Минской области, Новополоцке и других городах.
Стоит отметить, за нарушение правил остановки или стоянки предусмотрен штраф в размере одной базовой величины (ч. 1 ст. 18.18 КоАП).
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