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СК хочет, чтобы участники протестов оплатили штрафы повторно. В чем причина?

23.03.2021 17:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Следственном комитете снова заговорили о том, что участники протестов должны оплатить штрафы заново. Начальник УСК Сергей Паско сегодня объяснил это тем, что при расследовании уголовных дел обнаружены в том числе источники финансирования массовых беспорядков. Сколько человек должны будут заплатить повторно, он не уточнил.

Выявляется значительное количество фактов, когда штрафы по административным правонарушениям оплачивались деньгами, которые были вовлечены в преступный оборот. Таким деньгам дается определенный процессуальный статус, и с виновных по административным делам будут повторно взысканы штрафы, — сказал Сергей Паско, которого цитирует БЕЛТА.

Ранее начальник УСК по Минску уже говорил о планах взыскать штрафы с людей, которые оплатили их не сами, а с помощью других людей или фондов.

— В результате указанной деятельности лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде штрафа, фактически ответственность не несут. Стоит отметить, что принцип индивидуальной ответственности, предусмотренный административным правом, означает необходимость исполнения наказания непосредственно лицом, которое привлечено к ответственности. В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется, — говорил Сергей Паско.

По его словам, следствие выявило «значительное количество фактов оплаты штрафов сторонними организациями и физическими лицами за виновных лиц». На эти средства Следственный комитет с санкции прокурора наложил арест. Инициировано взыскание денег непосредственно с участников протестов.

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Теги: Минск
 
 
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В Следственном комитете снова заговорили о том, что участники протестов должны оплатить штрафы заново. Начальник УСК Сергей Паско сегодня объяснил это тем,...
 
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