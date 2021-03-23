МИД ФРГ: инициированное Тихановской онлайн-голосование — хороший способ узнать политические настроения, чтобы двигаться к подлинному диалогу

Германия поддерживает инициированное белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской онлайн-голосование о переговорах с властями при посредничестве ОБСЕ.



Здание МИД ФРГ. Фото: n24.ru.

«Мы безоговорочно поддерживаем этот призыв, — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ФРГ Мария Адебар. — Как федеральное правительство, мы несколько раз четко высказывали свою позицию. Мы не признаем сфальсифицированные выборы в Беларуси. Господин Лукашенко, с нашей точки зрения, не имеет демократической легитимности. Именно по этой причине как федеральное правительство в Европе мы требуем инклюзивного устойчивого диалога с участием всех групп в Беларуси. Именно такое предложение ОБСЕ уже несколько месяцев находится в повестке дня».

«В связи с этим, по нашему мнению, онлайн-голосование, онлайн-опрос может быть хорошим способом выявить и представить политические настроения в стране, чтобы как раз и прийти туда, куда мы хотим, а именно к подлинному устойчивому диалогу, который может разрешить этот внутриполитический кризис в Беларуси и учитывает законные требования оппозиции и демократического движения, то есть реализовать право на честные и свободные выборы», — сказала официальный представитель МИД ФРГ.

Участие в голосовании на платформе «Голос» к 17 часам 23 марта приняло 711,5 тыс. граждан. В поддержку переговоров высказалось 703,6 тыс. В Беларуси платформа была заблокирована интернет-провайдерами по требованию властей, однако пользователи находят возможности обойти блокировку.

Инициативу Тихановской поддержали США и Евросоюз.