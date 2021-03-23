Посольство США: в преддверии Дня Воли призываем власти Беларуси распространить права на собрание и мирное выражение мнения на всех белорусов

Посольство США прокомментировало пикет, который люди с красно-зелеными флагами провели 23 марта возле американской дипмиссии в центре Минска.



Здание посольства США в Минске.

«Власти позволили мирным демонстрантам собраться и критиковать США возле нашего посольства сегодня, — говорится в комментарии посольства. — Мы поддерживаем право на собрания и мирное выражение своего мнения. В преддверии Дня Воли призываем власти распространить эти права на всех белорусов — без милицейского насилия и задержаний».

Ранее портал tut.by сообщил, что участники пикета какое-то время постояли возле посольства, а затем «отправились в здание по адресу Киселева, 24 (это в 500 метрах от посольства)». «На входе участники акции дружно сдали плакаты и флаги, после вошли внутрь. В здании по Киселева, 24, находится минский городской комитет БРСМ», — отмечалось в публикации.