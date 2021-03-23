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«О Боже, что же такое»: народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой

23.03.2021 17:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«О Боже, что же такое»: народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
Лера Кудрявцева. Фото: Alexey Vasnetsov/Russian Look/www.globallookpress.com
Накануне звезда напугала всех. Сперва две «истории» со съемочной площадки, где она задорно общается со стилистами, а затем сразу видео из реанимации.

Еще недавно многие говорили о том, что черная полоса в жизни ведущей сменилась светлой, но, видимо, напоследок тоже случаются несчастья. Лера достаточно быстро появилась в Сети и рассказала, что с легкими и сердцем у нее все в порядке. На утро запланировано еще одно обследование, а, по предварительным данным, все случившееся связано с накопленной усталостью.

Лере Кудрявцевой посоветовали больше отдыхать и меньше нервничать, так как это пагубно влияет на здоровье. Многие издания писали, что телеведущая упала в обморок, но, по ее словам, ничего такого не было. Ей просто стало не очень хорошо, после чего она не стала сопротивляться и согласилась на срочную госпитализацию.


Многие поклонники активно поддерживают диву и комментируют каждое сообщение о ее здоровье.

«Конечно, при таком-то графике! Здоровья Вам», «Поправляйся, милашка», «Лера очень хорошая женщина и мать, дай Бог ей здоровья и крепкой семьи», «Организм не обманешь прекрасным внешним видом, годы берут свое, и такие нагрузки даром не проходят. Надо немножко притормозить, чтобы ребенка до ума довести», «Лер, отдохн», «О Боже, что же такое», – волновались они на разных ресурсах.


Однако некоторых смутил тот факт, что телеведущая вышла в Сеть сразу из реанимации. Ее посыл показался пользователем неискренним.

«Когда человеку плохо, и он в реанимации, то он не пишет всякую хрень в соцсетях... очередная брехня ради пиара», «Если человек лежит в реанимации, значит его состояние очень тяжелое. А Лера при параде, еще и фото делает из реанимации, как такое возможно? Вот люди и сомневаются, что состояние Леры тяжелое!», «Если она выходит в соцсети, то почему занимает место в реанимации. В обычную палату. И без шума и пыли», – возмутились комментаторы в Сети.
 
 
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Еще недавно многие говорили о том, что черная полоса в жизни ведущей сменилась светлой.
 
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