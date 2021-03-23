ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Самое главное – семья»: Кабаева дала откровенное интервью

23.03.2021 17:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Самое главное – семья»: Кабаева дала откровенное интервью
Кадр youtube.com
Алина Кабаева – одна из самых загадочных фигур российского шоу-бизнеса. Спортсменка ведет закрытый образ жизни, не посещает светские мероприятия. Именно поэтому поклонники в восторге от любой информации, которая появляется о гимнастке.

На днях в Сети «всплыло» видеоинтервью юной Алины Кабаевой, в котором девушка рассуждает о своем призвании и делится сокровенным. «Больше всего люблю свое дело, профессию», – говорит спортсменка.

Алина Кабаева отметила, что художественной гимнастикой занималась с трех лет. Как оказалось, у девушки периодически возникало желание все бросить. Правда, от этого шага гимнастку останавливало осознание, что ради успеха она уже проделал огромную работу.

В интервью спортсменка подчеркнула, что обожает внимание публики. Девушка в восторге от моментов, когда ей аплодируют, кидают цветы и подарки на ковер. «Нравится быть одной единственной!» – подчеркнула звезда. Впрочем, долгое время Алине Кабаевой действительно не было равных в художественной гимнастике. Девушка даже ввела в дисциплину несколько элементов, которые теперь стали классикой.

Также Алина Кабаева рассказала, что для нее является самым важным в жизни.

«Самое главное – это семья. Моя сила в родителях и художественной гимнастике», – отметила девушка.


Напомним, недавно Ирина Виннер-Усманова, которая тренировала спортсменку, рассказала о происшествии, которое случилось с ее подопечной. Как оказалось, когда девушка жила на базе «Новогорский», у нее был автомобиль, на котором та часто уезжала в город. Чтобы гимнастка не отвлекалась на мирское, мать договорилась со своими приятелями, и те угнали машину.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в Сети «всплыло» видеоинтервью юной Алины Кабаевой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замуж за миллионера: 4 знака Зодиака, которые вступают в брак уже богатыми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by