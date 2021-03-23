Анна Седокова в секси-боди устроила пожар в сети

Источник материала: UDF



Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova

«Аня, вы так изменились рядом с Янисом! И эти изменения прекрасны! Вы прям раскрылись с другой стороны, стали ещё мудрее, ещё женственее, ещё более глубокой», «Очень красивая», «Сногсшибательный образ», «Шикарная», - пишут поклонники под фотографией.

Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova

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Также она надела босоножки на высоком каблуке. Кроме того,нарастила волосы и сделала высокую косичку. Отметим, что у Анны красивая подтянутая фигура, которую она часто демонстрирует своим поклонникам.