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Анна Седокова в секси-боди устроила пожар в сети
Источник материала: UDF
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
Также она надела босоножки на высоком каблуке. Кроме того, Анна Седокова нарастила волосы и сделала высокую косичку. Отметим, что у Анны красивая подтянутая фигура, которую она часто демонстрирует своим поклонникам.
«Аня, вы так изменились рядом с Янисом! И эти изменения прекрасны! Вы прям раскрылись с другой стороны, стали ещё мудрее, ещё женственее, ещё более глубокой», «Очень красивая», «Сногсшибательный образ», «Шикарная», - пишут поклонники под фотографией.
Певица восхитила сеть / instagram.com/annasedokova
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