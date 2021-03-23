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Еще несколько телеграм-каналов официально стали «экстремистскими»

23.03.2021 17:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще несколько телеграм-каналов официально стали «экстремистскими»
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МВД сообщает, что суд Железнодорожного района Гомеля признал 22 марта телеграм-канал «Каратели Беларуси» экстремистским.

Тогда же «экстремистскими» были признаны телеграм-канал «МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ» (более 157 тыс. подписчиков), а также группы в этом мессенджере «Чат группы Каратели» (более 1,9 тыс. участников) и «Я ВЫХОЖУ/МКБ» (более 7,5 тыс. участников).

По официальной версии, «в указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам».
 
Теги: Гомель
 
 
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В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов.
 
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