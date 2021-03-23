Молдавская валюта дешевеет, в Таджикистане курс стабилен: ситуация на рынке стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

После полудня вторника доллар и евро ускорили рост на Мосбирже. Впервые с 4 февраля американская валюта превысила отметку в 76 рублей, европейская выросла до 90 рублей 45 копеек. Какова ситуация на валютных рынках стран Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В Молдове доллар укрепляет свои позиции, передает Ирина Глушко. По курсу Нацбанка «американец» стоит 17 леев 81 бан. Национальная валюта теряет в цене из-за спроса на иностранную. Его спровоцировали операторы рынка нефтепродуктов и поставщики электроэнергии. Нацбанк удовлетворяет спрос на валюту и уже предложил несколько миллионов долларов, чтобы не допустить резкого изменения курса лея.

В Кыргызстане по курсу Нацбанка доллар стоит 84 сома 80 тыйынов, сообщает Майя Смехова. Коммерческие банки и обменные пункты продают американскую валюту дороже на 15 тыйинов. С начала года Национальный банк страны трижды проводил валютную интервенцию. Последний раз в середине марта он продал 30 миллионов долларов. Но на курс это не повлияло.

В Азербайджане курс доллара стабилен, передает Нармин Абасова. Стоимость американской валюты не менялась в стране уже пять лет. По данным Центробанка, доллар стоит 1 манат 70 копеек. По мнению экспертов, девальвация национальной валюте не грозит. У Баку серьезные финансовые резервы, а цена на нефть находится на очень комфортном уровне.

В Таджикистане за последний месяц курс доллара практически не изменился, сообщает Зарина Абдуназарова. По данным Нацбанка, американская валюта подорожала на один дирам и стоит 11 сомони и 30 дирамов.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,46%, передает Инна Согалович. Его стоимость теперь – 2 белорусских рубля 62 копейки. Цены в обменниках разных банков в Беларуси могут отличаться, но незначительно. В целом с начала недели американская валюта укрепилась по отношению к отечественной на 0,7%.