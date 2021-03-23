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Инспекторы изъяли у ИП в Лунинце 12 километров сетей – видео

23.03.2021 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации ведомства, ИП официально занимался торговлей детскими игрушками, однако при контрольной закупке выяснилось, что в его ассортименте есть и запрещенные орудия ловли рыбы.

В результате торговец добровольно выдал инспекторам восемь мешков с сетями – более 12 километров.

"Если растянуть в ряд – можно выложить дорогу от Лунинца до Припяти и обратно. Скорее всего, в этой реке и оказались бы запрещенные снасти", – уточнили в Госинспекции.

Сейчас предпринимателю грозит крупный штраф – до 200 базовых, а это 5,8 тысячи рублей.

 
 
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Сотрудники Государственной инспекции по охране животного и растительного мира изъяли у предпринимателя в Лунинце 12 километров сетей. Смотрите на видео кадры,...
 
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