Инспекторы изъяли у ИП в Лунинце 12 километров сетей – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

По информации ведомства, ИП официально занимался торговлей детскими игрушками, однако при контрольной закупке выяснилось, что в его ассортименте есть и запрещенные орудия ловли рыбы.

В результате торговец добровольно выдал инспекторам восемь мешков с сетями – более 12 километров.

"Если растянуть в ряд – можно выложить дорогу от Лунинца до Припяти и обратно. Скорее всего, в этой реке и оказались бы запрещенные снасти", – уточнили в Госинспекции.

Сейчас предпринимателю грозит крупный штраф – до 200 базовых, а это 5,8 тысячи рублей.