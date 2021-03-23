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Принц Гарри стал топ-менеджером компании по коучингу

23.03.2021 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри стал директором по связям с общественностью в американском стартапе BetterUp, фотография герцога Сассекского размещена на сайте компании.

Принц Гарри будет руководить PR-отделом и станет третьим лицом в стартапе после его основателей, которые занимают посты исполнительного директора и директора по эксплуатации.

"Принц Гарри, герцог Сассекский - гуманитарный деятель, ветеран войны, защитник психического здоровья и защитник окружающей среды", - говорится в кратком резюме под фото.

Компания BetterUp существует с 2013 года и предоставляет услуги по проведению персонализированных тренингов и укреплению душевного здоровья.

Напомним, ранее стало известно, чем расплатились с принцем Гарри и Меган Маркл за скандальное интервью с Опрой Уинфри. Резонансная беседа стала возможностью разрекламировать новое творение внука королевы - документальный сериал.

По данным источников, принц Гарри заранее договорился, что сможет рассказать о проекте, касающемся психического здоровья, не выходя при этом за рамки интервью. Документальный сериал, соавтором которого стал мятежник, выйдет на экраны в самое ближайшее время.

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Организация, в которой будет работать герцог Сассекский, занимается личностным ростом и душевным здоровьем.
 
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