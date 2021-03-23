Православная Пасха: история и традиции празднования Воскресения Христова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Светлое Христово Воскресение, или Пасха является главным праздником в православном мире. Она всегда отмечается в разные даты, ведь то, на какое число выпадает православная Пасха в этом году, высчитывают по лунно-солнечному календарю.

Какого числа будет Пасха в 2021 году

В 2021 году православную Пасху отмечают 2 мая.

Православная Пасха отмечается в ближайшее воскресенье после первого весеннего полнолуния – между 4 апреля и 8 мая. Она всегда бывает после иудейской Пасхи – Песаха . Крайне редко все три Пасхи – православная, католическая и иудейская – совпадают. В этом году православная Пасха очень поздняя, разрыв с католической – почти месяц.

История возникновения праздника Пасхи

В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа, который своей смертью искупил грехи человечества.

Согласно Евангелию, Спаситель был распят на кресте на горе Голгофа, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес. Это евангельское событие знаменует победу Господа над грехом и смертью и начало бытия нового мира, искупленного страданиями Спасителя.

В христианской церкви Пасха имеет особый смысл и обозначает переход от смерти к вечной жизни с Христом. Пасха считается древнейшим праздником христианской церкви.

Традиции православной пасхальной службы

С апостольских времен церковь совершает главное пасхальное богослужение ночью. В субботу вечером службы еще печальные, в храмах вспоминают мученическую смерть Иисуса Христа, но по мере приближения полуночи в церковных песнопениях появляются радостные интонации. Священники сменяют темные одежды на белые, а потом и на красные – праздничные, пасхальные.

Накануне наступления полуночи раздается торжественный колокольный звон – благовест. Он возвещает о том, что скоро свершится величайшее чудо – Воскресение Христова.

Пасхальные службы являются особо торжественными – ровно в полночь в храмах открывают Царские врата. Из них в праздничных одеждах выходят священники и вместе с паствой идут на крестный ход вокруг храма.

Пасхальный крестный ход

Любой Крестный ход, а тем более на Пасху, символизирует шествие всех верующих за воскресшим Христом.

После Крестного хода на улице, у закрытых дверей храма служат пасхальную заутреню, во время которой православное духовенство и верующие поют: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". После этого двери в церковь открываются, все заходят внутрь, исполняется великое прошение, пасхальный канон, и священник трижды произносит: "Христос Воскресе!", а все отвечают: "Воистину Воскресе!"

После праздничной службы все в храме христосуются друг с другом, поздравляя с великим праздником, и идут по домам – разговляться, ведь закончился Великий сорокадневный пасхальный пост .

Пасхальные куличи и крашеные яйца

Символами Пасхи, по традиции, являются кулич и крашеные яйца. У христиан, в отличие от иудеев, которые Песах отмечают бездрожжевой мацой, пасхальные куличи пекутся из квасного теста. Сладкий высокий кулич с цукатами и сахарной помадкой является одним из главных атрибутов православной Пасхи.

Еще один символ – пасхальное яйцо, знак новой жизни. Православные обычно красят его в красный цвет – и этой традиции уже многие века. Существует евангельская легенда о том, что Мария Магдалина принесла в дар римскому императору Тиберию пасхальное яйцо, чтобы возвестить о Воскрешении Христа. На это правитель ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть. И в ту же секунду яйцо стало красным.

Согласно церковным канонам, праздничный пасхальный период длится 40 дней, верующие при встрече друг с другом говорят "Христос Воскресе", а не привычное "Здравствуйте". В этот период в православных храмах не становятся на колени. На сороковой день после Воскресения Иисус возносится на небо, и церковь отмечает праздник Вознесение Господне.

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