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Лукашенко подарил директору предприятия, у которого долгов на 8 млн рублей, иконку: «На, больше у меня ничего нет» (видео)

23.03.2021 18:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодняшний визит Александра Лукашенко на кожевенный завод закончился на очень высокой ноте. Директор Ольга Политико провожала гостей, когда на ходу Лукашенко опустил руку в свой карман и достал из него небольшой прозрачный пакетик с zip-замком. В таких обычно носят и иконки.

— На, положи где-нибудь в карман и носи. Это спасет тебя от бед. Больше у меня ничего нет, — Александр Лукашенко в очередной раз оттолкнулся от темы сюжета про «Золотое дно». — В кармане все время носил — и ты носи.

Директор попробовала перебить:

— Ваша поддержка — самое главное...

Но Лукашенко закончил мысль.

— Как придешь к министру, то в карман (руку. — Прим. Onliner) сразу, чтобы меньше было претензий.

На самом деле, иконкой дело не ограничилось. Ранее Александр Лукашенко поручил оказать необходимую поддержку заводу в Гатово: выделить около 8—9 млн рублей на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставленное кожевенное сырье, а также $2 млн на строительство очистных сооружений.

После этого поставил задачи по развитию производства, но без конкретных цифр.

Лукашенко подарил директору предприятия, у которого долгов на 8 млн рублей, иконку: «На, больше у меня ничего нет» (видео)

 
 
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Сегодняшний визит Александра Лукашенко на кожевенный завод закончился на очень высокой ноте. Директор Ольга Политико провожала гостей, когда на ходу Лукашенко...
 
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