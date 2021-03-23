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Лукашенко подарил директору предприятия, у которого долгов на 8 млн рублей, иконку: «На, больше у меня ничего нет» (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодняшний визит Александра Лукашенко на кожевенный завод закончился на очень высокой ноте. Директор Ольга Политико провожала гостей, когда на ходу Лукашенко опустил руку в свой карман и достал из него небольшой прозрачный пакетик с zip-замком. В таких обычно носят и иконки.
— На, положи где-нибудь в карман и носи. Это спасет тебя от бед. Больше у меня ничего нет, — Александр Лукашенко в очередной раз оттолкнулся от темы сюжета про «Золотое дно». — В кармане все время носил — и ты носи.
Директор попробовала перебить:
— Ваша поддержка — самое главное...
Но Лукашенко закончил мысль.
— Как придешь к министру, то в карман (руку. — Прим. Onliner) сразу, чтобы меньше было претензий.
На самом деле, иконкой дело не ограничилось. Ранее Александр Лукашенко поручил оказать необходимую поддержку заводу в Гатово: выделить около 8—9 млн рублей на выплату просроченной задолженности перед мясокомбинатами за поставленное кожевенное сырье, а также $2 млн на строительство очистных сооружений.
После этого поставил задачи по развитию производства, но без конкретных цифр.
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Лукашенко подарил директору предприятия, у которого долгов на 8 млн рублей, иконку: «На, больше у меня ничего нет» (видео)
Сегодняшний визит Александра Лукашенко на кожевенный завод закончился на очень высокой ноте. Директор Ольга Политико провожала гостей, когда на ходу Лукашенко...
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