Telegram привлек $150 миллионов от арабских государственных фондов

Источник материала: Onliner

Одним из крупных инвесторов Telegram стал инвестиционный фонд Mubadala Investment Company из ОАЭ, которым пополам владеют государство и Abu Dhabi Catalyst Partners (это совместное предприятие той же Mubadala и Falcon Edge Capital из Нью-Йорка). Сумма инвестиций составила $150 млн, сообщает Forbes.

Инвестиции предоставлены с условием их последующей конвертации в акции после выхода Telegram на IPO. В какую именно долю, не уточняется.

Как пишет Forbes, в настоящее время инвесторы из ОАЭ активно вкладываются в различные технологические проекты, что позволяет наращивать потенциал Эмиратов. В частности, упоминается создание 10-миллиардного фонда для инвестиций в израильские проекты (энергетика, производство, медицина, космос и так далее).

Ранее, напомним , РБК со ссылкой на информированные источники сообщал о размещении компанией Telegram облигаций и привлечении $1 млрд с перспективой конвертировать долг в акции в случае будущего IPO. Минимальный лот для участия составлял $500 тыс., бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.