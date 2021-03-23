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Telegram привлек $150 миллионов от арабских государственных фондов
Источник материала: Onliner
Одним из крупных инвесторов Telegram стал инвестиционный фонд Mubadala Investment Company из ОАЭ, которым пополам владеют государство и Abu Dhabi Catalyst Partners (это совместное предприятие той же Mubadala и Falcon Edge Capital из Нью-Йорка). Сумма инвестиций составила $150 млн,
Инвестиции предоставлены с условием их последующей конвертации в акции после выхода Telegram на IPO. В какую именно долю, не уточняется.
Как пишет Forbes, в настоящее время инвесторы из ОАЭ активно вкладываются в различные технологические проекты, что позволяет наращивать потенциал Эмиратов. В частности, упоминается создание 10-миллиардного фонда для инвестиций в израильские проекты (энергетика, производство, медицина, космос и так далее).
Ранее,
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Одним из крупных инвесторов Telegram стал инвестиционный фонд Mubadala Investment Company из ОАЭ, которым пополам владеют государство и Abu Dhabi Catalyst Partners (это совместное предприятие...
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