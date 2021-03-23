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В Британии ввели специальные карты для покупателей марихуаны

23.03.2021 18:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специалисты разработали специальные карточки Cancard, которые помогут избежать ареста по обвинению в употреблении наркотика. На сегодня ими пользуются более 17 тыс. человек.

 

В Британии ввели специальные карты для покупателей марихуаны
Именные карты Cancard. Фото: vice.com.

 

Как сообщает ТСН со ссылкой на Vice, с помощью именной карты люди могут подтвердить свою личность и право на получение каннабиса. Великобритания легализовала использование медицинского каннабиса в 2018 году, однако приобрести в медицинских учреждениях его пока нельзя, поэтому некоторые пациенты покупают вещество нелегально. Без рецепта доказать, что человек употребляет наркотическое вещество по состоянию здоровья, было очень тяжело.

Проект Cancard три месяца назад запустила активистка Карли Бартон, которая отстаивала право пациентов на употребление медицинского каннабиса в качестве обезболивающего. Она подчеркивает, что, хотя люди нуждались в веществе, ранее они жили в постоянном страхе перед полицией. Согласно статистике организации, 94% тех, кто оформил карту, больше не имеют проблем с правоохранительными органами — максимум была конфискация вещества. Cancard можно получить только в том случае, если использование медицинского каннабиса рекомендовал сертифицированный врач.

 
 
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Специалисты разработали специальные карточки Cancard, которые помогут избежать ареста по обвинению в употреблении наркотика. На сегодня ими пользуются более 17 тыс....
 
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