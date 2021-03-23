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Госрасходы России превысили рекорды за постсоветскую историю

23.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Госрасходы России превысили рекорды за постсоветскую историю

  • 23.03.2021, 18:34
Госрасходы России превысили рекорды за постсоветскую историю

Ведущий научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ поделился цифрами.

В 2020 году российское государство потратило рекордную сумму в реальном выражении с начала 1990-х годов, следует из оценки ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. Речь идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда, пишет rbc.ru.

Федеральные расходы в прошлом году увеличились на 25% по сравнению с 2019 годом на фоне дополнительных антикризисных трат российского правительства не менее чем на 2,9 триллиона российских рублей. (оценка Счетной палаты). Консолидированные бюджеты регионов выросли на 15%, главным образом за счет увеличения расходов на здравоохранение, следует из данных Федерального казначейства. В результате расширенные госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 триллионов российских рублей, из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году — 49%).

В процентном отношении к ВВП — другой способ привести к общему знаменателю расходы разных лет (в противном случае искажаемые инфляцией) — расширенные госрасходы в 2020 году составили 39,5% ВВП — почти на 5 п.п. больше, чем в среднем за 2011–2019 годы. В постсоветской истории России относительные расходы всей бюджетной системы были выше только один раз — в кризисном 2009 году (41,4% ВВП), но тогда российский ВВП упал на 7,8%. Антикризисная поддержка экономики «увеличила расходы государства почти до 40% ВВП — рекордный уровень», утверждает Институт переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

Как сообщала группа ИС, в России резко обвалился курс рубля после того, как президент США Джо Байден сделал жесткое заявление о Владимире Путине.

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Ведущий научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ поделился цифрами.
 
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