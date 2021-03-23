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Страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации»

23.03.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации»

  • 23.03.2021, 17:55
Страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации»

Техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу.

Страны Евросоюза поддержали проект цифрового зеленого сертификата COVID-вакцинации. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам во вторник, 23 марта, сообщает korrespondent.net.

«Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу», - сказал Шефчович.

Напомним, что ранее в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Сертификат будет содержать данные о тестах на COVID-19, а также о сроках перенесенной болезни.

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Техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу.
 
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