Источник материала: Хартия'97

Страны ЕС поддержали проект «паспорта COVID-вакцинации» 23.03.2021, 17:55

Техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу.

Страны Евросоюза поддержали проект цифрового зеленого сертификата COVID-вакцинации. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам во вторник, 23 марта, сообщает korrespondent.net .

«Страны ЕС поддержали проект Еврокомиссии по введению зеленого цифрового сертификата в ЕС. Однако чтобы обеспечить его создание к июню, нам фактически нужно оцифровать вакцинацию, нашим техникам и юристам предстоит проделать колоссальную работу», - сказал Шефчович.

Напомним, что ранее в ЕС представили проект цифрового сертификата о COVID-вакцинации. Сертификат будет содержать данные о тестах на COVID-19, а также о сроках перенесенной болезни.

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