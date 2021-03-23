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Начнется постепенное потепление. Прогноз погоды на 24 марта

23.03.2021 18:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Начнется постепенное потепление. Прогноз погоды на 24 марта
Фото: ОНТ
В последние дни весна встала на паузу. Вернулись ночные морозы. Да и днем, несмотря на солнце, не сказать, чтобы тепло. Но уже со среды начнется постепенное потепление, и к концу рабочей недели придет настоящая весна.

Завтра, 24 марта, погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Его влияние будет сопровождаться классической комфортной погодой, которую мы называем ранней весной – малооблачной, днем умеренно-теплой, тихой, с большим суточным ходом температуры и сухими дорогами.

В среду небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, слабый туман – видимость до километра. Ветер переменных направлений, слабый. Влажность до 50%. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от -2°С по западу до -5°С мороза по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. К середине дня по всей стране плюсовая температура. По востоку и северо-востоку – +2°С. А самый высокий показатель в Гродно – там уже +7°С. В столице ожидается +3°С. К вечеру температура немного понизится – от 0°С по восточной половине до +4°С по западу и юго-западу.

В четверг метеоусловия будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь утром и днем по северо-западу скажется влияние влажной неустойчивой воздушной массы, распространяющейся с территории Западной Европы. Там и пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью -2°С…-9°С, по северо-западу до +1°С, днем +4°С…+9°С. В пятницу станет еще на пару градусов теплее, но без небольших дождей не обойдется.
 
Теги: Гродно
 
 
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Завтра, 24 марта, погоду будет определять область высокого атмосферного давления.
 
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