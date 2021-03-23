Источник материала: UDF



Фото: DW

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За переговоры с властью проголосовало уже более 700 тысяч белорусов Голосование стало самым популярным на платформе.

18 мартавыступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью.Чтобы проголосовать необходимо установить чат-бот платформы «Голос» или сразу проголосовать, если он уже установлен. Голосование анонимно.Голосование стало самым популярным на платформе. Инициативу провести мирные переговоры и новые выборы в стране в 2021 году поддержали ЕС и США.19 марта, когда количество голосов достигло сотен тысяч, доступ к сайту «Голоса» был «ограничен на основании решения Министерства информации».Но ограничить доступ к телеграм-каналу «Голоса» и чат-боту технической возможности нет, поэтому голосование продолжается.