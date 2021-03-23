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За переговоры с властью проголосовало уже более 700 тысяч белорусов
Источник материала: UDF
Фото: DW
18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью.
Чтобы проголосовать необходимо установить чат-бот платформы «Голос» или сразу проголосовать, если он уже установлен. Голосование анонимно.
Голосование стало самым популярным на платформе. Инициативу провести мирные переговоры и новые выборы в стране в 2021 году поддержали ЕС и США.
19 марта, когда количество голосов достигло сотен тысяч, доступ к сайту «Голоса» был «ограничен на основании решения Министерства информации».
Но ограничить доступ к телеграм-каналу «Голоса» и чат-боту технической возможности нет, поэтому голосование продолжается.
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