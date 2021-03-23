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Кому нужен ирригатор и как выбрать подходящий? Советует стоматолог

23.03.2021 18:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стоматолог Анастасия Крачковская объяснила, что важно знать об ирригаторе: кому он пригодится и на какие факторы обращать внимание при покупке.

  • Анастасия КрачковскаяCтоматолог-терапевт сети клиник KANO, ведет блог в Instagram

— Если кто-то не знает, ирригатор — прибор для гигиенических процедур в полости рта дома. Под высоким давлением тонкая струя воды вычищает все загрязнения с зубов, одновременно массируя десны.

Когда он нужен?

  • При ношении брекетов;
  • при наличии мостов, коронок, имплантов;
  • при заболеваниях пародонта;
  • при частом и быстром образовании зубного камня;
  • как альтернатива зубной нити.

На что обратить внимание при выборе?

Разновидность конструкции:

  • стационарные — крупнее по размеру, имеют большой резервуар для жидкости, мощность и рассчитаны на всех членов семьи;
  • портативные — компактные, помещаются в руке. Работают от аккумулятора, имеют небольшую мощность и емкость. Удобно брать в поездки и путешествия.

Способ подачи струи:

  • моноструя — жидкость подается в наконечник в виде непрерывной струи;
  • пульсирующая — жидкость подается с небольшими, незаметными для человека перерывами. Считается, именно в этом режиме лучше всего удаляется бактериальный налет. Средняя частота 1400 микроимпульсов в минуту, в современных приборах может достигать 1800;
  • микропузырьковая — жидкость дополнительно насыщена пузырьками воздуха, и при соприкосновении с зубами создается эффект «взрыва», что еще лучше очищает зубы и то, что вокруг.
Источник: pixabay.com

Насадки. В стационарных ирригаторах их обычно больше по количеству и функционалу. Обратите внимание (если требуется) на наличие специальных насадок для брекетов, имплантов и пародонтальных карманов.

Возможность регулировки силы напора. Чем шире диапазон, тем больше возможностей у прибора. Для глубокой очистки нужна мощность 650−827 кПа, средние значения — 200−500 кПа.

Объем резервуара. Удобнее, когда он больше (500−600 мл), не нужно доливать воду во время чистки.

Тип питания. Бывает от сети и от аккумулятора. Если в ванной есть проблема с наличием розетки и лишних проводов, выбирайте вариант с аккумулятором.

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Стоматолог Анастасия Крачковская рассказала, что важно знать об ирригаторе, кому он пригодится и на какие факторы обращать внимание при покупке.
 
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