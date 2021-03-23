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Кому нужен ирригатор и как выбрать подходящий? Советует стоматолог
Источник материала: Tut.by
Стоматолог Анастасия Крачковская объяснила, что важно знать об ирригаторе: кому он пригодится и на какие факторы обращать внимание при покупке.
— Если кто-то не знает, ирригатор — прибор для гигиенических процедур в полости рта дома. Под высоким давлением тонкая струя воды вычищает все загрязнения с зубов, одновременно массируя десны.
Когда он нужен?
На что обратить внимание при выборе?
Разновидность конструкции:
Способ подачи струи:
Насадки. В стационарных ирригаторах их обычно больше по количеству и функционалу. Обратите внимание (если требуется) на наличие специальных насадок для брекетов, имплантов и пародонтальных карманов.
Возможность регулировки силы напора. Чем шире диапазон, тем больше возможностей у прибора. Для глубокой очистки нужна мощность 650−827 кПа, средние значения — 200−500 кПа.
Объем резервуара. Удобнее, когда он больше (500−600 мл), не нужно доливать воду во время чистки.
Тип питания. Бывает от сети и от аккумулятора. Если в ванной есть проблема с наличием розетки и лишних проводов, выбирайте вариант с аккумулятором.
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Стоматолог Анастасия Крачковская рассказала, что важно знать об ирригаторе, кому он пригодится и на какие факторы обращать внимание при покупке.
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