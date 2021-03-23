В аэропорту Конго задержали Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Чем он интересен?

Источник материала: Onliner

Сегодня утром СМИ сообщили о задержании в аэропорту Конго Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Эта новость разошлась по телеграм-каналам, в соцсетях ее стали бурно обсуждать. Кстати, на задержание Зингмана отреагировали и в белорусском МИД: в комментарии Onliner официальный представитель ведомства рассказал, что там занимаются этой ситуацией. Рассказываем, чем же так интересен Александр Зингман.

Зингман — гражданин Беларуси и (по некоторым данным) США, имеет дипломатический паспорт. Он управляет компанией Aftrade, которая занимается поставками в Зимбабве сельхозтехники белорусских производителей.

Африканское издание Daily Maverick сообщает, что бизнесмен занимался торговлей оружием в Замбии и Зимбабве, хотя и не приводит в статье прямых доказательств.

По данным посольства Беларуси в ЮАР, торговые отношения с Зимбабве начались в 1992 году. Товарооборот с Беларусью в 2020 году составил всего 33,6 млн рублей, из них 24 млн — экспорт. В позапрошлом году товарооборот составил всего 4 млн рублей.

— Основу белорусского экспорта в 2020 году составила сельскохозяйственная и автомобильная техника, навесное оборудование, запасные части, калийные удобрения, шины, — сообщает посольство Беларуси в ЮАР. — Зимбабве поставляет в Беларусь сезонные фрукты.

Официально

Ситуацию с задержанием Зингмана Onliner прокомментировали в белорусском МИДе:

— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — рассказал нам Анатолий Глаз.