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В аэропорту Конго задержали Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Чем он интересен?
Источник материала: Onliner
Сегодня утром СМИ
Зингман — гражданин Беларуси и (по некоторым данным) США, имеет дипломатический паспорт. Он управляет компанией Aftrade, которая занимается поставками в Зимбабве сельхозтехники белорусских производителей.
Африканское издание Daily Maverick сообщает, что бизнесмен занимался торговлей оружием в Замбии и Зимбабве, хотя и не приводит в статье прямых доказательств.
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— Основу белорусского экспорта в 2020 году составила сельскохозяйственная и автомобильная техника, навесное оборудование, запасные части, калийные удобрения, шины, — сообщает посольство Беларуси в ЮАР. — Зимбабве поставляет в Беларусь сезонные фрукты.
Официально
Ситуацию с задержанием Зингмана Onliner прокомментировали в белорусском МИДе:
— Да, конечно, мы в курсе данной ситуации, занимаемся ей в рамках оказания консульского содействия белорусским гражданам. Сейчас уточняем все обстоятельства, работаем с представителями властей соответствующей страны. Когда будет более подробная информация, мы обязательно ее предоставим, — рассказал нам Анатолий Глаз.
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В аэропорту Конго задержали Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Чем он интересен?
Сегодня утром СМИ сообщили о задержании в аэропорту Конго Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Эта новость разошлась по телеграм-каналам, в...
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