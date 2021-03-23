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Жители Светлогорска заявляют, что у них самые разбитые дороги в стране: в негодности 75%

23.03.2021 18:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Просроченные ремонтные сроки и погодные условия — причины, по которым дороги в Светлогорске находятся в удручающем состоянии. Фрезерование и два слоя асфальтобетонного покрытия могли бы исправить ситуацию, если найдутся деньги... По данным ДРСУ, срок службы 75% дорог закончился в конце нулевых — начале десятых годов.

Жители Светлогорска заявляют, что у них самые разбитые дороги в стране: в негодности 75%

По словам некоторых водителей со стажем, такую плачевную ситуацию с дорожным покрытием в Светлогорске они наблюдают впервые. На заглавном фото одна из главных магистралей города — ул. Калинина. Так называемые «спящие полицейские» возле некоторых школ смотрятся сейчас странно: здесь и так не разгонишься больше 20 км/ч. Закономерен вопрос: почему так произошло, что ни проехать ни пройти?

Жители Светлогорска заявляют, что у них самые разбитые дороги в стране: в негодности 75%

— Самая первая причина — это, конечно же, просроченные межремонтные сроки, — говорит директор Светлогорского ДРСУ-207 Виталий Филиппович. — На сегодняшний день, если взять местную сеть автомобильных дорог, которую обслуживает ДРСУ-207, то 75% автомобильных дорог построены в период 90-х годов. Нормативный срок службы асфальтобетонного покрытия — 15 лет. Вторая причина — погодные условия. Если брать нынешнюю зиму, то значительное время наблюдались так называемые температурные качели, когда температура с резкого минуса переходит на плюс. Идет обильное таяние снега либо снежно-ледяного наката, влага попадает в трещины, морозом это все примораживается. Буквально из сантиметровой трещины появляется ямка. И так несколько раз за зиму. Просроченное покрытие просто рвет.

Жители Светлогорска заявляют, что у них самые разбитые дороги в стране: в негодности 75%

Исполком в ответ пишет: «Финансирование работ по ремонту дорожного покрытия осуществляется из средств местного бюджета, которых крайне недостаточно для выполнения работ в полном объеме».

Жители Светлогорска заявляют, что у них самые разбитые дороги в стране: в негодности 75%

В интервью изданию «Светлагорскiя навiны» председатель райисполкома Дмитрий Алейников заметил: «На ремонт проезжих частей города определена сумма — порядка 18 миллионов рублей. На достижение цели направят средства районного субботника. Активность участия светлогорцев в субботниках дает основания полагать, что эти старания помогут сделать дороги нашего города лучше, комфортнее».

Жители Светлогорска заявляют, что у них самые разбитые дороги в стране: в негодности 75%

 
 
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Просроченные ремонтные сроки и погодные условия — причины, по которым дороги в Светлогорске находятся в удручающем состоянии. Фрезерование и два слоя...
 
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