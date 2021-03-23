ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов

23.03.2021 19:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Серьезное происшествие случилось рано утром 23 марта на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте.

 

Фотофакт. В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов

 

Фотофакт. В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов

 

По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. В этот же момент через переезд двигался железнодорожный состав, с которым столкнулась фура. От удара вагонный состав сошел с рельсов.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС, выясняются обстоятельства случившегося.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серьезное происшествие случилось рано утром 23 марта на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому нужен ирригатор и как выбрать подходящий? Советует стоматолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by