Фотофакт. В Бресте товарняк после столкновения с фурой сошел с рельсов

Серьезное происшествие случилось рано утром 23 марта на железнодорожном переезде по улице Красногвардейской в Бресте.









По предварительной информации ГАИ, 47-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора. В этот же момент через переезд двигался железнодорожный состав, с которым столкнулась фура. От удара вагонный состав сошел с рельсов.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и МЧС, выясняются обстоятельства случившегося.