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В гродненский «Центр городской жизни» пришли омоновцы

23.03.2021 19:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В гродненский «Центр городской жизни» пришли омоновцы
Выставка Алеся Пушкина в Гродно / hrodna.life
23 марта около 12:45 во внутренний дворик здания на Кирова, 3 в Гродно пришли три омоновца. Как пишет hrodna.life, они пытались попасть в «Центр городской жизни» и магазин «Адметнасць». Однако оба помещения были закрыты.

Омоновцы ходили около здания примерно час. Зашли в другие помещения этого же здания — магазин настольных игр «Кубик» и магазин сувениров «Цудоўня». За углом здания их постоянно ждал микроавтобус. Цель их визита осталась неизвестной. Около 13:40 сотрудники милиции уехали.

Предполагается, что поводом для прихода омоновцев могла стать выставка Алеся Пушкина, которая открылась в «Центре городской жизни» 19 марта. На ней представлены портреты бойцов послевоенного антисоветского подполья — например, Евгения Жихаря.

Во время визита омоновцев председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей спросил его про «рассадник БЧБ-заразы — так называемый «Центр городской жизни».


На это Караник напомнил, что «Центр городской жизни» — частная организация и зданием владеет на правах частной собственности.

«Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках этой выставки проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго определенные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, волнует. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения, а у нас с этим центром связана часть проблем, там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка», — заявил руководитель облисполкома.


Кстати, за день до приезда омоновцев, 22 марта, в здание приходила активистка движения «Инфоспецназ» Ольга Бондарева, которая называет выставку Пушкина нацистской. Бондарева известна тем, что написала в милицию заявление на свою бывшую одноклассницу, у которой в окне квартиры стоял игрушечный гномик с бело-красно-белым флажком.
 
Теги: Гродно
 
 
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Омоновцы ходили около здания примерно час.
 
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