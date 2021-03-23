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World Cup-2022: На старт
Источник материала: Партизан
Самый дорогой турнир в истории спорта начинает отбор участников.
Кубок мира. Фото: Getty Images
Завтра официально стартует Европейская часть квалификационного турнира Чемпионата мира по Футболу 2022 года. Удивительный турнир,
История и география
Благодаря французскому идеалисту и романтику Жюлю Риме чемпионат мира совсем скоро отметит свой вековой юбилей (в 2030 году). За этот гигантский для всего мирового футбола период времени, мундиаль уже посетил 17 стран (с учетом двойной заявки 2002) и 5 континентов. Теперь главное спортивное событие четырехлетия готовится открыть новые горизонты и приехать в гости на Ближний Восток.
Исторически сложилось, что в Южной и Северной Америке побеждают латиноамериканские команды (исключение – кубок 2014 в Бразилии, где победила немецкая сборная), а в Старом Свете – европейские (кроме 1958 года в Швеции, где победа была за юным Пеле и сборной Бразилии), в Африке победила Испания, а в Азии – Бразилия.
В истории было несколько случаев, когда страна-хозяйка турнира вызывала большое количество вопросов и обсуждался вопрос о переносе:
Аргентина (1978 год) – чемпионат совпал с репрессиями в период правления в стране военной хунты, пришедшей к власти после государственного переворота 1976 года;
Колумбия (1986 год) – страна в Южной Америке единогласно получила право провести турнир так как оказалась единственной страной подавшей заявку, но из-за финансовых проблем отказалась;
Мексика (1986 год) – 19 сентября 1985 года в Мексике произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории, эпицентр которого пришелся на столичный Мехико. Город и множество объектов пришлось отстраивать заново.
Катар
Для абсолютного большинства человечества футбольные мундиали являют собою не только спортивную площадку, на которой состязаются лучшие из лучших. Помимо матчей, голов и результатов – это еще и безграничная территория для организации кросс-культурных коммуникаций, в основе которых лежит полное понимание и уважение интересов каждого гостя с абсолютным нивелированием каких-либо неоднозначных подходов к религиозным, этническим, гендерным и сексуальным взглядам, а также гастрономическим, алкогольным, эстетических и прочим предпочтений. Чемпионат мира – это праздник для каждого – во всех проявлениях и толкованиях этого слова.
И тут важно отметить, что World Cup приезжает не просто в абсолютно новый регион – Ближний Восток, а еще и в один из центров Мусульманского мира, где традиции, правила поведения, правовая система, догмы внешней и внутренней политики были сформированы под непосредственным и всесторонним влиянием норм шариата. А их беспрекословное исполнение ревностно контролируется.
А именно, для наглядности: употребление алкоголя и т.н. незаконные сексуальные отношения караются в Катаре различными видами наказаний, а измена – вплоть до смертной казни. Про однополые отношения, прилюдные проявления страсти, открытую одежду для женщин, распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также появление там в нетрезвом виде и так далее и тому подобное – законодатель предусматривает весьма жесткие, если не сказать жестокие санкции. Мы все прекрасно знаем, как выглядят и как ведут себя болельщики из Англии и Германии, Франции и России…
Важно понимать, что положение с базовыми общегражданскими правами в Катаре становится поводом для регулярных обсуждений на уровне правозащитных и межгосударственных структур. А местный телеканал «Аль-Джазира», созданный государством 25 лет назад стал политическим рупором и получил мировую известность за счет трансляции заявлений Усамы бен Ладана, а затем одиозного освещения событий «Арабской весны» – исключительно в пользу «Братьев-мусульман».
Безусловно, на самом высоком уровне эти точки напряженности будут пытаться «перезагружать» – через создание фан-зон, но это частичное или поверхностное решение проблемы, ведь болельщиков не запирают в «green zone» или резервации. Но уже сейчас очевидно то, что праздника для сотен тысяч болельщиков не получится – на манер того, который был в России, Бразилии, Германии, Франции… Во многом одной из визитных карточек тех турниров было радушное гостеприимство, особенно, хорошая была «хлебосольная, с красивым женским лицом» Россия в 2018 году.
Болельщики сборной Хорватии смотрят финал чемпионата мира, Getty Images
Если на чемпионат мира в России приехало совсем немного англичан – причина в официальных британских рекомендациях по ситуации в России (отдельный привет Солсбери), то просто сложно предугадать какие будут предписания внешнеполитических ведомств вкупе с уровнем страха у болельщиков перед поездкой в Катар. Однако, с другой стороны – сверхдлительный карантин и закрытые границы могут способствовать полному «уходу в отрыв». И это, пожалуй, самый главный вызов этого чемпионата.
А ведь есть еще одна печальная страница – с момента начала огромной стройки к чемпионату на объектах погибло около 6.500 строителей, в основном из Пакистана и Индии. Главная причина – тепловые удары, антисанитария и жуткие условия труда.
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