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Готовятся документы о создании первого в Брестской области промышленного кластера

23.03.2021 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подписать договор намерены несколько предприятий Березовского района.



26 марта для представителей промышленных предприятий Березовского района различных формой собственности организуется семинар «Возможности кластерного развития на региональном уровне», пишет Першы Рэгіён. Он проводится по инициативе фонда «Партнерство в действии».

По словам менеджером фонда Анатолия Белецкого, участники семинара узнают о преимуществах кластерного развития на примере реализованных проектов в Беларуси, а эксперты в области разработки стратегий и создания кластеров поделятся своим опытом.

Итоговым событием семинара станет подписание договора о создании первого в Брестской области промышленного кластера. Среди его участников – ОАО «Теплоприбор», ООО «Белдилард», ООО «Бойлер Групп», а также фонд «Партнерство в действии».

«Договор официально подтвердит намерения участников создаваемого в Березовском районе кластера вести совместную деятельность, объединить свой богатый опыт, конструкторский потенциал и технологические возможности для усиления конкурентоспособности», – отметил Анатолий Белецкий.

На мероприятии также будет представлена концепция стратегии «Березовского промышленного кластера», разработанная экспертами фонда и определяющая цели развития кластера на ближайшие годы.

Инициатива «Березовский промышленный кластер» реализуется фондом «Партнерство в действии» в рамках проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики РБ.
 
 
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Подписать договор намерены несколько предприятий Березовского района.
 
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