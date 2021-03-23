



Евгений Курганов / spring96.org









Приговор вынес судья Олег Коляда.





отмечает лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна", что Евгений Курганов имеет инвалидность третьей группы. Особенностью процесса стало то,лишенный аккредитации правозащитный сайт "Весна", что Евгений Курганов имеет инвалидность третьей группы.





Согласно обвинению, 30 августа минчанин участвовал "в несанкционированном массовом мероприятии с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов". В обвинении фигурирует грубое нарушение общественного порядка, "явное неповиновение законным требованиям сотрудников в форме". А также Евгения обвинили в том, что он препятствовал движению общественного транспорта: "находился на проезжей части в первых рядах протестующих, выкрикивал лозунги и осуществлял громкие хлопки руками".





Свою вину Курганов не признал.





Мужчина рассказал, что 30 августа был в Минске с семьёй: сыном и женой. Они планировали посетить парк Горького. Потом дошли до Зыбицкой, где супруги поссорились. После этого Евгений один пошёл к ТЦ "Галерея", увидел людей с символикой и пошёл по тротуару. Возле стелы он снял видео с колючей проволокой, возле Дворца Независимости сфотографировался на фоне автомобилей "Рубеж", снимки в Интернете не публиковал.





Объявление милиционеров о незаконности акции он слышал, но не мог и подумать, что за мирную акцию, которая не переросла в беспорядки, будет такая суровая ответственность — уголовное дело. Мужчина заявил, что не имел при себе символики, не выкрикивал лозунгов, а просто выражал любопытство.





Кроме того политзаключённый рассказал, что на дорогу вышел только после того, как убедился, что дорога перекрыта "Рубежом" и ему ничего не угрожает.





Также обвинение заявило, что в Телеграм-канале "Отдел гражданской самообороны Беларуси" 8 сентября был зарегистрирован аккаунт "IvanForestHuman", привязанный к телефонному номеру Курганова. Этот пользователь "писал сообщения с призывами к ненасильственному захвату государственных зданий, рассказывал как правильно оформить охотничью лицензию, призывал банить других участников канала". Обвиняемый опроверг это и заявил, что зарегистрирован под своим именем. Никаких доказательств связи номера с его телефоном предъявлено не было.





От "Минсктранса" Курганову выставили иск на 9 481 рубль и 10 копеек. Адвокат пригласил вызвать сотрудника, который мог бы объяснить расчёты. Представитель организации юрисконсульт Н.Рыбак ответила, что сотрудник, проводивший расчёты, сейчас в отпуске.





Адвокат Сергей Слижик настаивал на том, что его подзащитный был обычным зеваком, который просто интересовался событиями на улице.





Однако суд приговорил Курганова к двум годам заключения.