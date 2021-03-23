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Минчанину с третьей группой инвалидности присудили два года "колонии"
Источник материала: Партизан
23 марта суд Заводского района Минска осудил 32-летнего политзаключённого Евгения Курганова на два года колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок").
Евгений Курганов / spring96.org
Приговор вынес судья Олег Коляда.
Особенностью процесса стало то,
Согласно обвинению, 30 августа минчанин участвовал "в несанкционированном массовом мероприятии с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов". В обвинении фигурирует грубое нарушение общественного порядка, "явное неповиновение законным требованиям сотрудников в форме". А также Евгения обвинили в том, что он препятствовал движению общественного транспорта: "находился на проезжей части в первых рядах протестующих, выкрикивал лозунги и осуществлял громкие хлопки руками".
Свою вину Курганов не признал.
Мужчина рассказал, что 30 августа был в Минске с семьёй: сыном и женой. Они планировали посетить парк Горького. Потом дошли до Зыбицкой, где супруги поссорились. После этого Евгений один пошёл к ТЦ "Галерея", увидел людей с символикой и пошёл по тротуару. Возле стелы он снял видео с колючей проволокой, возле Дворца Независимости сфотографировался на фоне автомобилей "Рубеж", снимки в Интернете не публиковал.
Объявление милиционеров о незаконности акции он слышал, но не мог и подумать, что за мирную акцию, которая не переросла в беспорядки, будет такая суровая ответственность — уголовное дело. Мужчина заявил, что не имел при себе символики, не выкрикивал лозунгов, а просто выражал любопытство.
Кроме того политзаключённый рассказал, что на дорогу вышел только после того, как убедился, что дорога перекрыта "Рубежом" и ему ничего не угрожает.
Также обвинение заявило, что в Телеграм-канале "Отдел гражданской самообороны Беларуси" 8 сентября был зарегистрирован аккаунт "IvanForestHuman", привязанный к телефонному номеру Курганова. Этот пользователь "писал сообщения с призывами к ненасильственному захвату государственных зданий, рассказывал как правильно оформить охотничью лицензию, призывал банить других участников канала". Обвиняемый опроверг это и заявил, что зарегистрирован под своим именем. Никаких доказательств связи номера с его телефоном предъявлено не было.
От "Минсктранса" Курганову выставили иск на 9 481 рубль и 10 копеек. Адвокат пригласил вызвать сотрудника, который мог бы объяснить расчёты. Представитель организации юрисконсульт Н.Рыбак ответила, что сотрудник, проводивший расчёты, сейчас в отпуске.
Адвокат Сергей Слижик настаивал на том, что его подзащитный был обычным зеваком, который просто интересовался событиями на улице.
Однако суд приговорил Курганова к двум годам заключения.
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23 марта суд Заводского района Минска осудил 32-летнего политзаключённого Евгения Курганова на два года колонии общего режима. Его признали виновным по ч. 1 ст. 342...
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