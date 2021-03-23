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Против вмешательства: в Минске прошли пикеты около посольств США и Украины

23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около посольств США и Украины в Минске сегодня состоялись пикеты. Сторонники действующей власти и представители общественных организаций выступили против вмешательства в дела страны. Они пришли с плакатами и государственной символикой, передает телеканал «МИР 24».

«Все чаще из-за границы и от наших соседей, к сожалению, звучат призывы и учения, как нам правильно жить. Поэтому мы не можем быть равнодушными. Особенно сейчас», – сказал участник митинга Алексей Сегалович.

«В каждой стране у граждан есть различные политические предпочтения. Мы приветствуем дискуссию о путях развития нашей страны. Но эта дискуссия должна быть конструктивной и во благо общества и государства. У нас общая цель – видеть нашу страну сильным и процветающим государством», – отметил участник митинга В.ладимир Тюхай

Между тем, глава МИДа Владимир Макей призвал США объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси. Он провел переговоры по телефону с советником Госдепа. Стороны обсудили предстоящий обмен послами. Также белорусский министр внутренних дел обратил внимание на «контпродуктивность» попыток оказать давление на государство и предостерег от желания воздействовать на ситуацию в стране.



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Теги: Минск
 
 
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Сторонники действующей власти и представители общественных организаций пришли с плакатами и государственной символикой.
 
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