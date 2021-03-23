|
Против вмешательства: в Минске прошли пикеты около посольств США и Украины
23.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Около посольств США и Украины в Минске сегодня состоялись пикеты. Сторонники действующей власти и представители общественных организаций выступили против вмешательства в дела страны. Они пришли с плакатами и государственной символикой, передает телеканал «МИР 24».
«В каждой стране у граждан есть различные политические предпочтения. Мы приветствуем дискуссию о путях развития нашей страны. Но эта дискуссия должна быть конструктивной и во благо общества и государства. У нас общая цель – видеть нашу страну сильным и процветающим государством», – отметил участник митинга В.ладимир Тюхай
Между тем, глава МИДа Владимир Макей призвал США объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси. Он провел переговоры по телефону с советником Госдепа. Стороны обсудили предстоящий обмен послами. Также белорусский министр внутренних дел обратил внимание на «контпродуктивность» попыток оказать давление на государство и предостерег от желания воздействовать на ситуацию в стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторонники действующей власти и представители общественных организаций пришли с плакатами и государственной символикой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)