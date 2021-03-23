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Тихановская в преддверии 25 марта: «Вспомните себя в это же время год назад»

23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты обратилась к белорусам.

Тихановская в преддверии 25 марта: «Вспомните себя в это же время год назад»

В преддверии 25 марта Светлана Тихановская обратилась ко всем белорусам:

— Вспомните себя в это же время год назад. Вы устали от того, что государство постоянно врет и унижает людей. Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя — но не верите, что можете что-либо изменить. Вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев. Что уже летом начнется новая для нас жизнь.

Тихановская высказалась о самокритике и о вере в победу:

— Да, мы иногда виним себя за то, что недостаточно стараемся. Но в такие моменты я думаю: еще год назад мы даже не собирались побеждать. И мы слишком мало говорим друг другу, что за эти месяцы мы как нация сделали больше, чем за последние 26 лет. И мы не должны винить себя за неудачи: мы должны взять на себя ответственность за победу.

Победу, которая сделает нас совсем другой — свободной и взрослой нацией. И поэтому я в нас верю. В нас верит Сергей Тихановский. В нас верит сын Виктора Бабарико. В нас верит папа Маши Колесниковой. В нас верит дочь Игоря Лосика. В нас верят все, кому пришлось покинуть родную страну. В нас верит весь мир. И этой веры хватит, чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки — и вышел этой весной.

 
 
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