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Тихановская в преддверии 25 марта: «Вспомните себя в это же время год назад»
23.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-кандидат в президенты обратилась к белорусам.
В преддверии 25 марта Светлана Тихановская
— Вспомните себя в это же время год назад. Вы устали от того, что государство постоянно врет и унижает людей. Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя — но не верите, что можете что-либо изменить. Вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев. Что уже летом начнется новая для нас жизнь.
Тихановская высказалась о самокритике и о вере в победу:
— Да, мы иногда виним себя за то, что недостаточно стараемся. Но в такие моменты я думаю: еще год назад мы даже не собирались побеждать. И мы слишком мало говорим друг другу, что за эти месяцы мы как нация сделали больше, чем за последние 26 лет. И мы не должны винить себя за неудачи: мы должны взять на себя ответственность за победу.
Победу, которая сделает нас совсем другой — свободной и взрослой нацией. И поэтому я в нас верю. В нас верит Сергей Тихановский. В нас верит сын Виктора Бабарико. В нас верит папа Маши Колесниковой. В нас верит дочь Игоря Лосика. В нас верят все, кому пришлось покинуть родную страну. В нас верит весь мир. И этой веры хватит, чтобы каждый белорус поверил в себя сам, взял будущее страны в свои руки — и вышел этой весной.
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Светлана Тихановская обратилась к белорусам.
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