|
В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис
Источник материала: Хартия'97
В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис
Таракан продолжает воевать с нацменьшинствами.
В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис.
Борис написала в
О причинах задержания не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таракан продолжает воевать с нацменьшинствами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)