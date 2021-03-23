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Вступление в ЕС поддерживают 58,8% украинцев

23.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вступление в ЕС поддерживают 58,8% украинцев

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  • 23.03.2021, 19:13
Вступление в ЕС поддерживают 58,8% украинцев

Опубликованы данные опроса.

58,8% респондентов считают, что Украине нужно вступать в Европейский Союз, 26,4% придерживаются противоположной точки зрения. Об этом свидетельствуют данные социсследования, проведенного с 5 по 9 марта 2021 года Центром Разумкова, передает gordonua.com.

Больше всего сторонников вступления Украины в ЕС в Западном (84%) и Центральном (63%) регионах. На востоке страны 46% опрошенных заявили, что Украине не нужно вступать в Евросоюз (38,5% – за вступление). В Южном регионе доли тех, кто "за" и, кто "против" статистически значимо не отличаются (41,5% и 42% соответственно).

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто считает, что нужно вступать в ЕС. В то же время, во всех возрастных группах доля тех, кто за вступление в Евросоюз, превышает долю тех, кто выступает против.

Как отмечают социологи, украинцы со сдержанным оптимизмом оценивают перспективы развития отношений между Украиной и ЕС на ближайшие годы, 39% респондентов считают, что они останутся без изменений. Больше всего верят в их улучшение жители Запада и Центра страны.

Исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.


Инфографика: razumkov.org.ua
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