Источник материала: Хартия'97

До +9°С ожидаются в Беларуси в среду 23.03.2021, 18:43

Будет без осадков.

Гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 24 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, местами минус 10-12. Днем будет 3-9 градусов тепла.

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