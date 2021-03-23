|
До +9°С ожидаются в Беларуси в среду
Источник материала: Хартия'97
До +9°С ожидаются в Беларуси в среду
Будет без осадков.
Гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 24 марта, сообщили
В среду будет небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, местами минус 10-12. Днем будет 3-9 градусов тепла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будет без осадков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)