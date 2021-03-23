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До +9°С ожидаются в Беларуси в среду

23.03.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До +9°С ожидаются в Беларуси в среду

  • 23.03.2021, 18:43
До +9°С ожидаются в Беларуси в среду

Будет без осадков.

Гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Беларуси 24 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3-9 градусов, местами минус 10-12. Днем будет 3-9 градусов тепла.

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