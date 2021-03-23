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ГАИ Минска: более тысячи водителей получили "административку" с 9 августа за блокировку дорог и сигналы

23.03.2021 19:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Административную ответственность за блокирование столичных дорог, подачу звукового сигнала, в том числе с созданием аварийной обстановки, с 9 августа прошлого года понесли более тысячи водителей.



Об этом заявил сегодня журналистам начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, передает БЕЛТА.

"С 9 августа прошлого года по настоящее время к административной ответственности за блокирование проезжей части привлечено 202 водителя, за подачу звукового сигнала – порядка 470 водителей, 375 – за подачу звукового сигнала, повлекшую создание аварийной обстановки", – рассказал С.Бабич.

Он предостерег водителей от совершения подобных "необдуманных действий". Ответственность за это по новому КоАП ужесточена: за умышленное блокирование проезжей части во время массовых мероприятий штраф составляет от 6 до 50 базовых величин (1 б.в. – 29 руб.) с лишением права управления на 1-2 года, за подачу звукового сигнала – штраф до 10 б.в. с лишением "прав" до 1 года.

Сергей Бабич добавил, что столичная Госавтоинспекция готова к обеспечению порядка в случае проведения несанкционированных массовых мероприятий.
 
 
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Административную ответственность за блокирование столичных дорог, подачу звукового сигнала, в том числе с созданием аварийной обстановки, с 9 августа прошлого...
 
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