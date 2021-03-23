Ольга Гобзева, помните ее? Посмотрите, какой она стала!

Источник материала: ОНТ

Ольга Гобзева – обладательница прелестной внешности и завораживающего голоса. Этакая тургеневская барышня XX века, исчезнувшая с экранов в зените своей славы. Но что же с ней случилось после?





Жизнь до…





Ольга Гобзева родилась 16 марта 1943 года в многодетной семье шофера и домохозяйки. Родители родом с Рязанщины, в роду у матери были монахи, да и семья отца была очень верующей. Это, вероятно, и решило судьбу молодой женщины.

Еще в школе Ольга начала посещать драматический кружок, однажды даже заняла первое место в конкурсе. "Членом жюри была Ольга Книппер-Чехова, которая похвалила и поцеловала меня в макушку" – рассказала актриса в одном из своих немногочисленных интервью. После школы девушка поступила во ВГИК, правда, со второго раза, а затем закончила мастерскую Бабочкина.

Сниматься в кино Гобзева начала уже с первого курса – первым ее фильмом стала картина “Эй, кто-нибудь!”. Многим казалось, что Ольга Гобзева должна играть на театральной сцене, но девушке не нравился театр. И она продолжила сниматься в кино. В 1964 году Ольга Гобзева сыграла в картине “Мне двадцать лет”, принявшей участие в Венецианском кинофестивале. Актриса получила приз за главную роль и уже на следующее утро проснулась знаменитой.

Партнерами девушки в кино были Олег Даль, Юрий Богатырев, великий Зиновий Гердт. Кроме того, жизнь подарила ей возможность работать с не менее талантливыми режиссерами: Говорухиным, Тодоровским, Егоровым... Всё в карьере этой женщины было феерично, поклонники толпами ночевали у дверей красавицы.





Личная жизнь

Первым мужем Ольги стал актер Ираклий Хизанишвили, который когда-то сыграл Пятницу в фильме Станислава Говорухина. Актеры разошлись после десяти лет совместной жизни по политическим мотивам: Ираклий не любил Россию, супруги часто ссорились на этой почве. Вскоре после развода Гобзева снова выходит замуж за актера Валерия Мартынова. В 1976 году у них родился сын Святослав, которого они очень ждали. Актриса рассказывала, что им пришлось даже обратиться к целителю за помощью в зачатии. К сожалению, и этот брак распался, его не спас даже любимый ребенок. Мартынов утверждал, что это произошло из-за разницы в возрасте – он был моложе Ольги на 6 лет. Ольга же видела причину в несовпадении характеров и взглядов.





В том, как сложилась жизнь актрисы многие винят не сложившуюся личную жизнь. Сама же Ольга Гобзева всегда это отрицала и говорила, что ее путь был определен с самого детства. А еще на актрису повлияла безвременная кончина друзей по цеху. Она все чаще задумывалась о смысле происходящего, о причинах повального алкоголизма среди актеров и об их неудовлетворенности жизнью.





Жизнь после…





В 1993 году неожиданно для всех, за несколько дней до своего 50-летия Ольга приняла постриг. О своих мотивах женщина рассказывала, вспоминая несколько знаковых моментов. Однажды она играла главную роль знойной испанки в одном из спектаклей Театра киноактера. Как-то в антракте, в кулисах, Ольга окликнула сына, который всегда посещал постановки с участием матери, а парень никак не отреагировал и просто прошел мимо. Через минуту уже режиссер не узнал Ольгу и также прошел будто бы сквозь нее. Войдя в гримерку, женщина подошла к зеркалу и ужаснулась, так как в отражении увидела абсолютно другого человека, совсем не похожего на нее. Актриса говорила, что все еще помнит то состояние ужаса, которое охватило ее тогда. Это был последний спектакль в жизни Гобзевой. Вторым поводом стал случай, когда однажды Ольга выйдя с сыном из электрички и с переходя железную дорогу, чуть ни попала под поезд.

С тех пор женщина известна как инокиня Ольга. Женщина продолжает приносить пользу обществу, но теперь уже в другом качестве. В начале 90-х она активно боролась за восстановление храма Большого вознесения и добилась в этом успеха, позже посвятила себя преподавательской деятельности в одной из московских гимназий и в воскресной школе. Сегодня инокиня Ольга является председателем Координационного совета женских организаций, занимающихся благотворительностью.





По благословению своего духовного наставника Ольга живет в Москве с любимым сыном и его семьей, у неё есть прекрасная внучка.





Фото: kino-teatr.ru

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