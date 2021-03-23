Оппозиция Армении анонсировала новую волну протестов

Источник материала: ОНТ

Новую волну протестов анонсировала сегодня армянская оппозиция.

Протестующие решили убрать палатки с проспекта Баграмяна, который заблокирован с 25-го февраля. Оттуда демонстранты перемещаются к хозяйственному входу в парламент, где продолжат добиваться отставки Никола Пашиняна, который, по мнению людей, довел страну до катастрофы. В своём заявлении сегодня оппозиция заявила о намерении не только не прекращать митинги, но и расширить их географию.

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