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Оппозиция Армении анонсировала новую волну протестов

23.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оппозиция Армении анонсировала новую волну протестов

Новую волну протестов анонсировала сегодня армянская оппозиция.

Протестующие решили убрать палатки с проспекта Баграмяна, который заблокирован с 25-го февраля. Оттуда демонстранты перемещаются к хозяйственному входу в парламент, где продолжат добиваться отставки Никола Пашиняна, который, по мнению людей, довел страну до катастрофы. В своём заявлении сегодня оппозиция заявила о намерении не только не прекращать митинги, но и расширить их географию.  

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Новую волну протестов анонсировала сегодня армянская оппозиция. Протестующие решили убрать палатки с проспекта Баграмяна, который заблокирован с 25-го февраля....
 
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