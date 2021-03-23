|
Лукашенко руководству кожевенного завода в Гатово: Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?
Источник материала: ОНТ
Белорусские предприятия-потребители кожевенной продукции предпочитают импортное сырье белорусскому. Может ли белорусский производитель полностью удовлетворить спрос потребителей на качественную продукцию? Этот вопрос Президент Беларуси Александр Лукашенко задал руководству Гатовского кожевенного завода.
В частности, Глава государства поинтересовался тем, белорусские производители обуви закупают у предприятия только от 12 до 24% сырья.
При этом, по словам главы предприятия Ольги Политико и руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной , если бы предприятие не было модернизировано, то ему едва ли удалось бы достичь и таких результатов. В качестве перспективной меры по импортозамещению они назвали расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко руководству кожевенного завода в Гатово: Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?
Белорусские предприятия-потребители кожевенной продукции предпочитают импортное сырье белорусскому. Может ли белорусский производитель полностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)