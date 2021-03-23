Лукашенко руководству кожевенного завода в Гатово: Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?

Источник материала: ОНТ

Белорусские предприятия-потребители кожевенной продукции предпочитают импортное сырье белорусскому. Может ли белорусский производитель полностью удовлетворить спрос потребителей на качественную продукцию? Этот вопрос Президент Беларуси Александр Лукашенко задал руководству Гатовского кожевенного завода.

В частности, Глава государства поинтересовался тем, белорусские производители обуви закупают у предприятия только от 12 до 24% сырья.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: То есть в Турции, в Италии, Германии, России произвести и привезти сюда дешевле, чем вы на месте можете поставить. Почему?... Я задаю вам вопрос: почему вы губите стратегическое направление нашей экономики? Вот у меня какой вопрос.

При этом, по словам главы предприятия Ольги Политико и руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной , если бы предприятие не было модернизировано, то ему едва ли удалось бы достичь и таких результатов. В качестве перспективной меры по импортозамещению они назвали расширение ассортимента выпускаемой продукции.

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