ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко руководству кожевенного завода в Гатово: Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?

23.03.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко руководству кожевенного завода в Гатово: Почему вы губите стратегическое направление нашей экономики?

Белорусские предприятия-потребители кожевенной продукции предпочитают импортное сырье белорусскому. Может ли белорусский производитель полностью удовлетворить спрос потребителей на качественную продукцию? Этот вопрос Президент Беларуси Александр Лукашенко задал руководству Гатовского кожевенного завода.

В частности, Глава государства поинтересовался тем, белорусские производители обуви закупают у предприятия только от 12 до 24% сырья.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: То есть в Турции, в Италии, Германии, России произвести и привезти сюда дешевле, чем вы на месте можете поставить. Почему?... Я задаю вам вопрос: почему вы губите стратегическое направление нашей экономики? Вот у меня какой вопрос.

При этом, по словам главы предприятия Ольги Политико и руководителя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной , если бы предприятие не было модернизировано, то ему едва ли удалось бы достичь и таких результатов. В качестве перспективной меры по импортозамещению они назвали расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские предприятия-потребители кожевенной продукции предпочитают импортное сырье белорусскому. Может ли белорусский производитель полностью...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Удачи, Михалыч!» Игорь Акинфеев тепло попрощался с Виктором Гончаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by